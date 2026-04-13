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泰國一年一度的潑水節長假才剛開始，路上就已意外頻傳。泰國道路安全營運中心（RSOC）統計，連假首日4月11日全國共發生交通事故，造成50人喪命、185人輾轉送醫，超速與酒駕依舊是奪命的兩大元凶。每年4月13日至15日是泰國佛教新年宋干節（Songkran），也就是一般所熟知的潑水節，是泰國人返鄉團聚、出門玩水的重要節慶。今年宋干節前兩天恰好碰上週末，假期因此從11日起算，整整延伸為5天長假，出遊與返鄉人潮較往年更為集中。根據泰國《民族報》（The Nation）等媒體引述官方數據指出，若將假期前一天的10日一併納入計算，短短兩天之內，全國累計已發生344起交通事故，合計奪走71條人命，另有317人受傷。分析事故肇因，超速占比最高，達45.71%，酒駕緊追在後，占24.76%，兩者加總幾乎囊括七成肇事原因。泰國媒體長年將元旦新年與潑水節兩段連假並稱「危險7日」，每逢此時，車禍死亡人數幾乎都會出現明顯攀升，政府也會在這段期間集中火力宣導交通安全。回顧今年年初的4天元旦連假，全國就爆發數百起車禍，共造成171人死亡、956人受傷，死亡人數較前一年同期成長6%，超速與酒駕同樣是主要禍首。