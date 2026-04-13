我是廣告 請繼續往下閱讀

下一頓晚餐從天而降？印尼日惹特區日前一夜暴雨釀成洪災，附近養殖魚池承受不住水位暴漲而溢流，大批魚隻隨著洪水一路衝上街道。消息一傳開，附近居民拿著各式工具、甚至直接赤手空拳衝下去搶撈，熱鬧場面讓旁觀者看傻了眼。據印尼網媒《Kosmo》報導，事件發生於當地時間4月10日傍晚5時許，地點在日惹特區斯萊曼的街道上。連夜大雨讓當地一處魚塭不堪負荷，蓄水滿溢後魚群隨水漫流而出，就這樣一路順著積水湧進附近道路。網路流傳的現場影片顯示，整條街道已成一片汪洋，轎車與機車都在深及輪胎的積水中勉強前行。與此同時，路邊聚集了大批居民，有人拿著水桶、漁網，也有人索性徒手下去摸魚，場面十分壯觀。其中不乏有人成功撈起體型頗大的鯧魚，得意之情溢於言表。這場「天降魚雨」隨即在網路上引發熱烈討論。不少網友留言打趣，說這是洪水送來的意外紅包；不過也有人搖頭直呼，撈魚的人實在太多，把原本就積水的道路堵得水洩不通，交通大打結。