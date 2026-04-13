我是廣告 請繼續往下閱讀

父親一躺就是16年，媽媽每天靠380泰銖撐起全家，15歲的她放學後要去撿寶特瓶。這樣的日子，她說一點也不覺得羞恥，因為爸爸生病了，她必須幫他。根據曼谷廣播電視有限公司第7頻道報導，15歲少女貝尼亞帕（Benyapha Thanakornmonporn）與父母同住在暖武里府一間小小的租屋裡。她的父親當年在維修冷氣時不慎嚴重摔傷，從此癱瘓在床長達16年，除了行動不便，還伴隨多種健康問題，三餐起居完全仰賴家人照料。家中唯一固定收入，是媽媽在學校擔任清潔工每天約380泰銖的薪水。父親長期所需的尿布、導尿管及各種醫療耗材，更讓這個本就脆弱的家庭雪上加霜。每天放學一回到家，貝尼亞帕就立刻換上照顧者的角色，幫父親更換尿布、清理尿袋、協助基本護理。等手邊的照護工作告一段落，她才拎著袋子出門，沿路從垃圾桶和路邊蒐集廢棄寶特瓶，換取現金貼補家用。有時候忙了半天，換來的收入連100泰銖都不到。面對旁人的眼光，貝尼亞帕說得坦然：「我不覺得羞恥，父親生病了，我必須幫助他。」就算肩上扛著這一切，她在課業上從來沒有鬆懈。這學期她以GPA 3.75的成績完成學業，在班上排名第3。然而現實依然殘酷，3,000至5,000泰銖的學雜費與文具費用，對這個家來說仍是一筆難以負擔的數字，媽媽已經必須四處借錢，才能讓她繼續上學。貝尼亞帕的故事在網路上流傳後，迅速引發泰國社會廣大迴響，不少網友深受感動，也有人透過社群媒體發起線上募款，希望幫她渡過眼前這道難關，讓這個努力不懈的女孩得以安心完成學業。