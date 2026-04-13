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去年還能賣到每公斤60元，今年直接剩6元。越南辣椒農正在經歷一場近乎毀滅性的價格崩跌，而壓垮他們的，是來自中國的兩記重拳：進口需求驟減，加上高油價讓貨櫃卡車紛紛停駛，新鮮辣椒已幾乎賣無可賣。根據《越南快訊》報導，由於中國採購量大幅萎縮，加上運輸成本節節攀升，越南鮮辣椒價格在短短一季內幾乎跌到谷底。4月9日的市場行情顯示，鮮辣椒每公斤僅剩5,000至7,000越南盾（約新台幣6元至8.4元），與去年同期相比暴跌逾9成。一名阮姓椒農心有不甘地說，做了這麼多年辣椒，從來沒見過跌得這麼慘。他回憶，去年辣椒行情穩定，平均每公斤可以賣到5萬越南盾（約新台幣60元），旺季時甚至突破7萬越南盾（約新台幣84元）；但今年辣椒季一開，價格就一路溜滑梯，完全沒有喘息的機會。另一名椒農更直言，以現在這個賣價，連雇人採收的工資都賠進去了，根本做一筆虧一筆。報導指出，越南辣椒市場的結構性問題由來已久，出口幾乎全靠貿易商牽線、嚴重依賴中國買盤，缺乏穩定的長期採購合約。一旦中國那頭的需求出現波動，農民根本毫無緩衝空間，風險全部壓在最末端的種植者身上。面對慘跌的行情，部分採購商選擇先把辣椒送進冷藏庫，賭一賭後市能不能回溫；也有人乾脆改走曬乾加工路線，設法用另一種形式換回一點本錢。