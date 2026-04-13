美國與伊朗談判破局，美國總統川普（Donald Trump）12日表示將封鎖荷姆茲海峽，禁止所有船隻進出、攔查所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。美國中央司令部（CENTCOM）隨後便宣布，美軍將於美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。
綜合《美聯社》等外媒報導，美國中央司令部的聲明指出，封鎖將針對「所有國家」的船隻，只要是進出伊朗的港口和沿海地區，包括所有位於阿拉伯灣和阿曼灣的伊朗港口，一律一視同仁執行，至於往返「非伊朗港口」之間的船隻則仍被允許通過荷姆茲海峽。
聲明表示，在封鎖開始前，中央司令部將透過正式通知，向商業海員提供更多資訊，建議所有海員關注「航海通告」（Notice to Mariners）廣播，並在阿曼灣和荷姆茲海峽入口區域作業時聯繫美國海軍部隊。
談判為何破局？美伊互控、提3大癥結點
有美國高級官員向媒體透露，與伊朗談判無法達成協議的原因，是伊朗拒絕停止資助哈馬斯、黎巴嫩真主黨和葉門胡塞武裝組織，也不肯全面開放荷姆茲海峽，同時亦拒絕停止鈾濃縮活動和拆除主要相關設施。
伊朗談判團隊成員、伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會副主席納巴維安（Mahmoud Nabavian）則聲稱，美伊於談判過程存在3大分歧，美方提出的「無理要求」包括：與伊朗均分荷姆茲海峽的收益與管理、要求伊朗將所有豐度為60%的濃縮鈾全部運出境外、要求剝奪伊朗未來20年內的所有鈾濃縮權利。
伊朗首席談判代表、伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）強調，伊朗曾積極向美國展現善意，但若美國執意挑釁，伊朗也會反擊，並說川普威脅要封鎖荷姆茲海峽一事，對伊朗人民毫無影響，美國想要找到出路的唯一辦法，就是做出能贏得伊朗人民信任的決定。
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聲明表示，在封鎖開始前，中央司令部將透過正式通知，向商業海員提供更多資訊，建議所有海員關注「航海通告」（Notice to Mariners）廣播，並在阿曼灣和荷姆茲海峽入口區域作業時聯繫美國海軍部隊。
有美國高級官員向媒體透露，與伊朗談判無法達成協議的原因，是伊朗拒絕停止資助哈馬斯、黎巴嫩真主黨和葉門胡塞武裝組織，也不肯全面開放荷姆茲海峽，同時亦拒絕停止鈾濃縮活動和拆除主要相關設施。
伊朗談判團隊成員、伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會副主席納巴維安（Mahmoud Nabavian）則聲稱，美伊於談判過程存在3大分歧，美方提出的「無理要求」包括：與伊朗均分荷姆茲海峽的收益與管理、要求伊朗將所有豐度為60%的濃縮鈾全部運出境外、要求剝奪伊朗未來20年內的所有鈾濃縮權利。
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