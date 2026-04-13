美國與伊朗談判破局後，美國中央司令部（CENTCOM）當地時間12日宣布，將從美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。消息傳出後，國際油價再度飆升至每桶100美元以上，比特幣的避險能力也再次受到嚴峻考驗，於週末期間一度跌至7.1萬美元以下。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，隨著美伊談判破裂、美國海軍準備封鎖伊朗港口，截至美東時間12日晚間，5月交割的美國原油期貨價格上漲近8%，達到每桶104.20美元； 6月交割的布蘭特原油期貨價格則上漲7%，至每桶101.86美元。
目前尚不清楚川普是否會恢復對伊朗的空襲，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，上週末有3艘載重噸位超過25萬噸的超大型油輪通過荷姆茲海峽，雖然每艘最多可載運200萬桶原油，但這個運輸量仍遠低於開戰前的水平，開戰前每天幾乎都有超過100艘油輪往返該海峽。
荷姆茲海峽恐遭多重封鎖，比特幣也遭殃
自美以伊戰爭爆發，引爆中東能源危機以來，全球金融市場持續震盪，包含長期被視為避險資產之一的比特幣，價格亦不穩。隨著川普總統威脅「封鎖伊朗的封鎖」，禁止所有船隻進出荷姆茲海峽、攔查所有曾向伊朗支付「非法通行費」的船隻，比特幣週末一度跌至7.1萬美元以下。
根據《CoinDesk》報導，在美國副總統范斯（JD Vance）發表有關談判的負面言論後，比特幣迅速跌至71500美元附近，而後川普放話封鎖荷姆茲海峽，比特幣又進一步跌至70900美元左右，在24小時內累積下滑2.5%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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目前尚不清楚川普是否會恢復對伊朗的空襲，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，上週末有3艘載重噸位超過25萬噸的超大型油輪通過荷姆茲海峽，雖然每艘最多可載運200萬桶原油，但這個運輸量仍遠低於開戰前的水平，開戰前每天幾乎都有超過100艘油輪往返該海峽。
荷姆茲海峽恐遭多重封鎖，比特幣也遭殃
自美以伊戰爭爆發，引爆中東能源危機以來，全球金融市場持續震盪，包含長期被視為避險資產之一的比特幣，價格亦不穩。隨著川普總統威脅「封鎖伊朗的封鎖」，禁止所有船隻進出荷姆茲海峽、攔查所有曾向伊朗支付「非法通行費」的船隻，比特幣週末一度跌至7.1萬美元以下。
根據《CoinDesk》報導，在美國副總統范斯（JD Vance）發表有關談判的負面言論後，比特幣迅速跌至71500美元附近，而後川普放話封鎖荷姆茲海峽，比特幣又進一步跌至70900美元左右，在24小時內累積下滑2.5%。
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