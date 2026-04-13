苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香於昨（12）日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜、全程400公里的徒步行程，一早6時20分粉紅超跑已抵達苑裡鎮農會短暫停駕。今年白沙屯媽祖進香報名人數突破46萬人，創下歷史新高，現場湧入大批「橘帽綠衣」香燈腳，將街道擠得水洩不通，沿途結緣品與餐飲攤位也出現排隊人潮，氣氛熱鬧非凡。
白沙屯媽祖進香深夜起駕！46萬香燈腳擠爆 一早衝到了苑裡鎮農會
白沙屯媽祖12日深夜23時55分起駕，現場湧現大量香燈腳，街道被擠得水洩不通，場面十分熱鬧壯觀，萬人追隨粉色超跑急行軍，目前一早6時20分已抵達苑裡鎮農會停駕。
此次白沙屯媽祖進香活動報名人數達46萬3588人，刷新歷史紀錄，預估整體參與人次更上看百萬。隨著隊伍推進，沿線信眾持續加入，形成壯觀人潮。另一方面，大甲媽祖遶境將於4月17日登場，兩大宗教盛事時間緊密，「雙媽會」有機會在彰化上演，備受信徒關注。
白沙屯媽祖8天7夜進香啟程！GPS即時定位、線上直播快看
依照行程規劃，白沙屯媽祖預計於16日上午11時抵達雲林北港，完成重要進香儀式後，將於20日下午4時10分返回拱天宮安座，並於5月1日凌晨舉行開爐儀式，為整段進香行程畫下句點。
若是信徒無法在現場參與進香行程，可透過官方YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」線上直播，全程觀賞白沙屯媽祖最新動態。也可使用「白沙屯媽祖GPS即時定位」APP，來追蹤白沙屯媽祖的即時位置。
「白沙屯媽祖GPS即時定位」APP：iPhone版
「白沙屯媽祖GPS即時定位」APP：安卓版
「白沙屯媽祖GPS即時定位」電腦版
2026白沙屯媽祖進香行程表
🟡放頭旗：國曆4月9日（農曆二月二十三日）周四23時20分
🟡登轎：國曆4月12日（農曆二月二十六日）周日23時55分
🟡出發：國曆4月12日（農曆二月二十六日）登轎後隨即出發
🟡到北港：國曆4月16日（農曆二月二十九日）周四中午11時前後抵達北辰派出所
🟡進火：國曆4月17日（農曆三月一日）周五00時10分
🟡回宮：國曆4月20日（農曆三月四日）周一16時10分
🟡開爐：國曆5月1日（農曆三月十五日）周五00時35分
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白沙屯媽祖12日深夜23時55分起駕，現場湧現大量香燈腳，街道被擠得水洩不通，場面十分熱鬧壯觀，萬人追隨粉色超跑急行軍，目前一早6時20分已抵達苑裡鎮農會停駕。
白沙屯媽祖8天7夜進香啟程！GPS即時定位、線上直播快看
依照行程規劃，白沙屯媽祖預計於16日上午11時抵達雲林北港，完成重要進香儀式後，將於20日下午4時10分返回拱天宮安座，並於5月1日凌晨舉行開爐儀式，為整段進香行程畫下句點。
若是信徒無法在現場參與進香行程，可透過官方YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」線上直播，全程觀賞白沙屯媽祖最新動態。也可使用「白沙屯媽祖GPS即時定位」APP，來追蹤白沙屯媽祖的即時位置。
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🟡放頭旗：國曆4月9日（農曆二月二十三日）周四23時20分
🟡登轎：國曆4月12日（農曆二月二十六日）周日23時55分
🟡出發：國曆4月12日（農曆二月二十六日）登轎後隨即出發
🟡到北港：國曆4月16日（農曆二月二十九日）周四中午11時前後抵達北辰派出所
🟡進火：國曆4月17日（農曆三月一日）周五00時10分
🟡回宮：國曆4月20日（農曆三月四日）周一16時10分
🟡開爐：國曆5月1日（農曆三月十五日）周五00時35分
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