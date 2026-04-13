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伊朗現在的心態是：「我不一定要贏，但我可以讓你很難贏。」

這場衝突正逐漸從區域戰爭轉向大國競爭的延伸戰場

對川普政府來說，為什麼談判一破局，動作立刻升級，是因為這場戰爭沒有打出一個「可以拿來交代」的結果，沒有政權更替、沒有決定性勝利，反而拖成高成本的消耗戰，所以政治上一定要換劇本，否則很難說服選民這場仗「值得」。

翁履中提醒，川普還有一個不能忽視的壓力，就是「時間」，為什麼「中國因素」這個敘事，未來出現機率不能低估，是因為「當戰場沒有答案時，政治一定會想辦法找答案」

美國與伊朗的停火協商破局，中國被爆出「可能向伊朗提供肩射式飛彈」，美國總統川普（Donald Trump）撂狠話警告若真是如此，北京將面臨「大麻煩」，還揚言若北京向伊朗提供軍事援助，就要對中國輸美商品加徵50%關稅。對此，旅美學者翁履中認為，「中國角色」的敘事之所以在這時候出現，背後不排除與美國國內輿論、政治操作手法有關。翁履中在臉書粉專發文，提到談判破局顯示，美伊雙方都還沒準備好讓步，關鍵分歧也沒有改變，美國要的是伊朗放棄核能力，但這對伊朗來說，幾乎等於把自己的安全保險直接拆掉，更現實的是，伊朗真正的籌碼不只是核武，還有荷姆茲海峽，只要這條全球能源命脈握在手上，伊朗就不急，因為它有能力讓全世界一起「感受到壓力」，換句話說，翁履中指出，當前更複雜的是，國際因素正在快速介入，美國引述情報宣稱，中國考慮向伊朗提供武器或軍民兩用物資，俄羅斯則被指提供衛星情報支援，儘管中國公開否認，但這些訊號顯示，，近期開始升溫的「中國角色」說法值得關注。翁履中認為，目前關於中國是否實際支援伊朗，證據其實還不夠明確，但美國選在這個時間點，讓這樣的訊息進入輿論場，本身就很有意思，因為這提供了一個非常好用的解釋框架：「不是我不夠強，是對手背後有人。」至於為什麼是中國而不是俄羅斯，翁履中表示，因為俄羅斯自己還在烏克蘭戰場，說服力有限，但中國既是競爭對手，又有既定的負面想像，當然更容易被接受。不過從北京的角度來看，現在其實沒什麼理由急著出手，中國高度依賴荷姆茲海峽的能源運輸，也需要穩住與中東各國的經濟關係，何況「川習會」在即，這時候主動升高衝突，成本太高、風險也太大，最理性的選擇反而是「什麼都不要做」，靜靜看著美國在中東消耗資源。，根據美國《戰爭權力法》規定，總統未經國會授權的軍事行動是有期限的，從2月28日開始計算，4月29日就是60天的關鍵門檻，如果那時戰局還是僵住、停火不穩、成果不明確，川普就會面臨很現實的三選一：要嘛去國會要授權（政治成本高）、要嘛收手（面子問題大）、要嘛就是換一個說法。