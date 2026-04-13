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▲AAA音樂節ACON將於7月25日在林口國立體育大學綜合體育館舉辦。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

突發宣布震撼粉絲 ACON無預警定檔林口

▲AAA去年在高雄舉辦，取得巨大成功。（圖／讀者提供）

粉絲反應兩極 社群開始掀許願潮

AAA早已布局台灣 高雄成功經驗成關鍵

韓國知名頒獎典禮亞洲明星盛典AAA（Asia Artist Awards）3月初才宣布在高雄續辦，活動製作人文萬植今（13）日清晨無預警拋出震撼消息，透過社群宣布《ACON 2026 IN TAIPEI》將於7月25日在國立體育大學綜合體育館（NTSU Arena）舉行，消息曝光後短時間內引發大量粉絲討論，不少人直呼「完全沒預告」、「一早被嚇醒」，留言區瞬間湧入驚訝與期待聲浪，顯示活動未演先轟動。ACON（AAA Concert）是AAA在去年10週年時延伸舉辦的專屬音樂節，這場活動專注於精彩的K-pop表演，讓藝人與粉絲在年末同樂，不同於前一日的頒獎典禮，更像一場結合知名卡司的「音樂狂歡派對」。而今日一早AAA製作人文萬植無預警在Threads上宣布ACON將於7月25日在林口國立體育大學綜合體育館舉辦，不少粉絲是在熬夜或剛起床時看到消息，紛紛留言：「心臟受不了」、「這時間太突然」，甚至有人表示還沒清醒就被震撼彈擊中。同時，也有粉絲開始點名希望卡司，包括ATEEZ、ZEROBASEONE、CRAVITY等人氣團體都被瘋狂敲碗，另有部分網友討論場地選擇，認為改至國體舉辦可能與去年場地狀況或策略調整有關，但也有人認為不同活動分開城市舉辦相當合理。值得注意的是，AAA主活動早已確定將持續深耕台灣市場，第11屆AAA先前已宣布將於2026年12月再度於高雄世運主場館舉行，延續2025年十週年盛典的成功經驗，當時活動首度移師台灣，吸引大量國內外粉絲湧入，創下高度討論與驚人觀光效益，也讓主辦單位對台灣市場留下深刻印象。負責統籌的MOTIVE Studio社長趙賢宇曾向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，選擇台灣並非臨時起意，而是經過長時間觀察與測試，包括舉辦藝人見面會、評估場館動線與粉絲移動意願等，實際執行後發現台灣粉絲願意跨縣市追星，消費力與參與度都相當突出，成為決定落地的重要因素，他也強調評估大型頒獎典禮並非只看單場票房，而是整體運作與產業效益。隨著ACON宣布落腳台北，加上AAA主典禮持續在高雄舉辦，外界普遍認為主辦單位正逐步形成「雙城策略」，透過不同城市承接不同性質活動，進一步擴大市場影響力。未來卡司與售票資訊尚未公布，但在台灣粉絲高度期待下，兩大活動是否能再創人潮與話題高峰，也成為後續關注焦點。