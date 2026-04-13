苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨（12）日深夜23時55分起駕，展開8天7夜徒步進香，預計20日回鑾。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，台灣近期受南方氣團影響，各地天氣晴朗穩定，白天高溫普遍達33至36度，在戶外一定要多家注意防曬。未來一週天氣將隨鋒面與水氣變化逐步轉變，週五至週六（17、18日）北部及東半部降雨機率提高，週日（19日）後華南水氣移入，各地午後雷陣雨機率增加。此外，強烈颱風辛樂克未來將在日本南方海面大迴轉，距離台灣遙遠，不會造成天氣變化。
南部白天高溫飆36度！強颱辛樂克路徑大迴轉：對台灣沒影響
吳德榮指出，昨日各地高溫約落在33至36度之間，今日清晨觀測資料顯示台灣附近雲量稀少，無降水回波，因此沒有降雨發生；離島方面，金門與馬祖出現濃霧。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在17至20度之間。今日各地溫度預測為：北部20至33度、中部19至34度、南部18至36度、東部17至36度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今、明兩天（13、14日）南方氣團較強，鋒面主要在長江流域至華南一帶徘徊，未明顯影響台灣，各地維持晴朗穩定天氣型態，清晨易有霧氣，白天則有如夏季般炎熱，南台灣高溫可達36度，需注意防曬並補充水分。
此外，中央氣象署於13日凌晨2時發布最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」正逐漸接近關島東北方海面。根據歐洲系集模式模擬，未來路徑將在日本南方海域出現大幅轉向，與台灣及日本均保持距離，符合「4月颱風不侵台」的氣候統計特性。
週五鋒面掃過！北部、東半部轉雨 華南水氣週日移入
週三、週四（15、16日）將有微弱鋒面在北部海面附近活動，各地大致為多雲時晴，北台灣高溫略降，但整體仍偏暖；北部地區偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨。
到了週五、週六（17、18日），另一道結構較鬆散的鋒面掠過台灣北方，北部及東半部地區轉為偶有局部短暫雨，其餘地區仍維持多雲到晴的天氣。氣溫方面，北部與東半部略為降溫，感受較舒適，中南部則依舊偏熱。
週日與下週一（19、20日）期間，華南水氣逐漸移入，整體大氣環境轉趨不穩定，各地雲量增加，午後出現局部陣雨的機率提高，北部體感較為舒適，中南部仍偏高溫。
至於下週二、週三（21、22日），隨著水氣減少，各地雲量下降，氣溫將逐日回升，山區午後仍可能出現零星短暫陣雨。不過由於預報後期各國模式仍在調整，後續天氣變化仍需持續觀察。
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吳德榮指出，昨日各地高溫約落在33至36度之間，今日清晨觀測資料顯示台灣附近雲量稀少，無降水回波，因此沒有降雨發生；離島方面，金門與馬祖出現濃霧。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在17至20度之間。今日各地溫度預測為：北部20至33度、中部19至34度、南部18至36度、東部17至36度。
此外，中央氣象署於13日凌晨2時發布最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」正逐漸接近關島東北方海面。根據歐洲系集模式模擬，未來路徑將在日本南方海域出現大幅轉向，與台灣及日本均保持距離，符合「4月颱風不侵台」的氣候統計特性。
週三、週四（15、16日）將有微弱鋒面在北部海面附近活動，各地大致為多雲時晴，北台灣高溫略降，但整體仍偏暖；北部地區偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨。
到了週五、週六（17、18日），另一道結構較鬆散的鋒面掠過台灣北方，北部及東半部地區轉為偶有局部短暫雨，其餘地區仍維持多雲到晴的天氣。氣溫方面，北部與東半部略為降溫，感受較舒適，中南部則依舊偏熱。
至於下週二、週三（21、22日），隨著水氣減少，各地雲量下降，氣溫將逐日回升，山區午後仍可能出現零星短暫陣雨。不過由於預報後期各國模式仍在調整，後續天氣變化仍需持續觀察。
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