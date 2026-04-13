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前總統蔡英文日前南下高雄，與市長陳其邁、今年市長候選人賴瑞隆合體赴果嶺自然公園健行並野餐。對此，前立委沈富雄昨（12）日直言，蔡英文近期在社群平台上曝光度高，因為她不做官了，打的是「接地氣」的牌，國民黨高雄市長候選人柯志恩就是缺少北部名聲不錯的人南下加持。沈富雄昨上《TVBS戰情室》表示，蔡英文近期是打一種溫馨牌， 或者是打接地氣的牌，也就是她已經不做官了，不需要很死板。反過來講，這也是柯志恩比較可憐的地方，柯志恩個人的條件很好，到目前選得也不差，加上高雄一大堆綠營執政的劣跡斑斑，柯志恩的材料也滿多的。沈富雄認為，但是柯志恩缺了國民黨在北部名聲不錯、有聲有量的人加持，也就是柯志恩需要在北部有份量的人下去幫忙，柯志恩恐怕就這方面來說，頭滿大的！對此，和沈富雄同場的藍委洪孟楷回應，沈大老好像認為他們沒有跟柯志恩站在一起，絕對不會！絕對會看到藍營的團結。