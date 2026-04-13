我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦領隊Joyce陳昭如（右）登上資深媒體人黃揚明（左）節目，親自談到當初招募李珠珢來台的經過。（圖／翻攝自YouTube@hitfm）

大巨蛋熱潮帶動決策轉變 Joyce鎖定李珠珢全力出手

挖角李珠珢過程不簡單 多次溝通才促成合作

選才理念公開 強調特色與球迷互動體驗

中華職棒富邦悍將近年積極延攬韓籍啦啦隊成員來台發展，今年不僅續約超人氣女神李珠珢，更找來李珠珢的好友朴星垠以及迎接李晧禎鳳還巢，種種操作引發球迷高度關注。對此，球團領隊Joyce（陳昭如）今（13）日登上直播，親自說明背後原因，指出當初會想延攬韓籍啦啦隊進Fubon Angels，除了看到李多慧、李雅英等人帶來的熱度，同時也可追溯到2024年大巨蛋啟用初期，為職棒所帶動的熱潮。富邦悍將總經理Joyce今日一早登上資深媒體人黃揚明（剝雞）的廣播節目，首度詳細提起說服李珠珢來台的細節，Joyce坦言當時因為要搭配賽事與主題活動，所以透過韓國合作夥伴、起亞虎贊助商現代人壽接洽，也讓球團開始重新思考應援文化的可能性，透過與現代人受討論後，決定引進起亞虎啦啦隊來台交流，最後成效遠超預期，也讓球團萌生進一步合作與長期布局的想法。在首度合作之後，球團並未急於擴編，而是選擇持續觀察韓國啦啦隊體系與成員特質，Joyce透露自己特別關注各成員的背景與能力，也與韓方相關單位進行交流，了解整體運作模式，討論出像李珠珢等人過去在韓國體系中已有代表性經歷，因此成為評估名單之一，球團在接觸過程中也強調尊重原經紀公司，確認選手未續約後才正式展開洽談，確保合作過程合乎規範。Joyce坦言實際接觸過程並不如外界想像順利，初期溝通歷經不少波折，從透過韓國窗口牽線到與本人建立聯繫，再到說明未來發展規劃都花費相當多時間，甚至曾親自準備簡報飛到韓國中餐廳，面對面與李珠珢說明合作藍圖，希望讓對方理解來台發展的機會與可能性，最終在多方努力下才成功促成合作，讓李珠珢加入Fubon Angels。談到Fubon Angels選人標準，Joyce表示並非要打造制式化的「啦啦隊女團」，而是重視每位成員的個人特質，她以自身人資背景出發，觀察每個人的專長與性格，例如有人擅長舞蹈、有人歌唱能力突出，也有人具備語言優勢或綜藝感。Joyce直言正因每位成員風格不同，才能在應援場域中呈現多元魅力，讓球迷感受到更貼近生活的互動，而非遙不可及的偶像距離。隨著韓籍成員加入，富邦也持續調整應援文化，希望帶給球迷更完整的觀賽體驗，Joyce強調職業球隊的核心仍是球員與比賽本身，但啦啦隊同樣是重要資產，能夠提升現場氛圍與互動感，未來期望無論是本地或海外球迷，都能在新莊球場享受精彩比賽與熱情應援，打造兼具娛樂與運動價值的觀賽環境。