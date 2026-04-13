白沙屯媽祖昨（12）日深夜23時55分起駕，上萬香燈腳隨行徒步進香，今（13）日清晨已抵達苑裡鎮，一早7時19分更是停駕TOYOTA苑裡營業所，這是白沙屯媽祖近年來第11度停駕此地，不少香燈腳直呼：「媽祖來看望老朋友保養廠」、「媽祖的老朋友Toyota」。
白沙屯媽祖進香第一天見老朋友！11度停駕TOYOTA苑裡營業所
白沙屯媽祖進香大軍今日清晨抵達苑裡鎮，在苑裡鎮農會短暫停駕休息後繼續啟程，7時19分粉紅超跑進入TOYOTA苑裡營業所並停駕。這已是白沙屯媽祖近年來第11次駐駕該地，業者也迅速擺設香爐與水果供品迎駕，上萬名香燈腳湧入現場，將營業所周邊擠得水洩不通，場面相當壯觀。
今年白沙屯媽祖進香報名人數達46萬3588人，刷新歷史紀錄，預估整體參與人次將突破百萬。根據既定行程，隊伍預計於16日上午11時抵達雲林北港完成進香儀式，之後於20日下午4時10分返回拱天宮安座，並在5月1日凌晨舉行開爐儀式，為整段行程劃下句點。
2026白沙屯媽祖進香行程表
🟡放頭旗：國曆4月9日（農曆二月二十三日）周四23時20分
🟡登轎：國曆4月12日（農曆二月二十六日）周日23時55分
🟡出發：國曆4月12日（農曆二月二十六日）登轎後隨即出發
🟡到北港：國曆4月16日（農曆二月二十九日）周四中午11時前後抵達北辰派出所
🟡進火：國曆4月17日（農曆三月一日）周五00時10分
🟡回宮：國曆4月20日（農曆三月四日）周一16時10分
🟡開爐：國曆5月1日（農曆三月十五日）周五00時35分
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白沙屯媽祖進香大軍今日清晨抵達苑裡鎮，在苑裡鎮農會短暫停駕休息後繼續啟程，7時19分粉紅超跑進入TOYOTA苑裡營業所並停駕。這已是白沙屯媽祖近年來第11次駐駕該地，業者也迅速擺設香爐與水果供品迎駕，上萬名香燈腳湧入現場，將營業所周邊擠得水洩不通，場面相當壯觀。
2026白沙屯媽祖進香行程表
🟡放頭旗：國曆4月9日（農曆二月二十三日）周四23時20分
🟡登轎：國曆4月12日（農曆二月二十六日）周日23時55分
🟡出發：國曆4月12日（農曆二月二十六日）登轎後隨即出發
🟡到北港：國曆4月16日（農曆二月二十九日）周四中午11時前後抵達北辰派出所
🟡進火：國曆4月17日（農曆三月一日）周五00時10分
🟡回宮：國曆4月20日（農曆三月四日）周一16時10分
🟡開爐：國曆5月1日（農曆三月十五日）周五00時35分
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