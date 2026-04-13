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美國與伊朗針對停火及荷姆茲海峽重開的談判，在上週末不歡而散，雙方代表團各自離開第三方斡旋國巴基斯坦，中東戰火前景未明，國際期油價格重新抽高至每桶超過100美元，日韓股市今（13日）開盤受壓，呈現跌勢。週一的亞洲股市，日經指數開盤下跌557.91點，跌0.98%，報56366.20點；韓國KOSPI指數開盤報5737.28點，跌約2.17%，較前一交易日下跌121.59點。美國與伊朗談判破局後，美國中央司令部（CENTCOM）已於當地時間12日宣布，將從美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。消息一出，國際油價再度飆升至每桶100美元以上，比特幣亦於週末期間一度跌至7.1萬美元以下。截至發稿時間為止，日經指數跌幅微微收斂，暫跌376.07點或0.66%，暫報56548.04點；韓國KOSPI指數暫跌104.87點或1.79%，暫報5754.00點。