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▲泰民以自彈自唱開場。（圖／翻攝YouTube Mojave - Live from Coachella 2026@ Coachella）

突發技術事故 泰民〈IDEA〉演出中直播瞬間靜音

▲泰民當晚帶來〈WANT〉、〈MOVE〉、〈Heaven〉、〈IDEA〉等代表作。（圖／翻攝YouTube Mojave - Live from Coachella 2026@Coachella）

臨場反應獲讚 18年經驗穩住舞台節奏

國際音樂盛事Coachella（科切拉音樂節）近日盛大開幕，歌手泰民成為首位以男SOLO身分登上該舞台的韓國藝人，寫下重要里程碑，他於昨（12）日登上Mojave舞台，以白金髮造型亮相，整體視覺與舞台氣勢兼具，吸引大量觀眾目光，未料他演唱到一半時舞台突然出包，直播突然被消音8秒鐘，最終他仍舊透過超強的現場實力，征服現場以及收看直播的觀眾與歌迷。事實上，泰民作為首位登上科切拉音樂節的韓國SOLO男歌手，他為了這次重要演出精心準備完整表演內容，一口氣帶來多首新作品，同時也演唱〈WANT〉、〈MOVE〉、〈Heaven〉等代表作，展現不同時期的音樂風格，然而泰民在演出過程中仍發生突發狀況。當泰民演唱〈IDEA〉並高喊「Let’s go！」準備帶動全場時，直播訊號卻突然出現問題，聲音被完全切斷，長達約8秒處於無聲狀態，這段意外也讓線上觀眾相當錯愕，瞬間成為討論焦點，不少人質疑是否為音響或轉播系統出現異常。面對突如其來的技術問題，泰民展現出資深藝人的臨場應變能力，完全未受影響，持續完成表演並穩定節奏，隨後在〈Guilty〉演出時，他更以強烈舞台魅力帶動氣氛，甚至掀起上衣露出結實腹肌，引發現場尖叫聲不斷，整場約50分鐘的演出，他在體力與表現力上都維持高水準，成功將焦點重新拉回舞台演出上。在完成首場演出後，泰民預計將於18日再次登上科切拉舞台，持續挑戰國際觀眾，除此之外本屆音樂節也有多組韓國藝人參與演出，包括新生代與資深團體同台競演，顯示韓流音樂在全球市場的持續擴展。