總統賴清德預計在下週三出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，除了兩國建交邁入58週年外，史瓦帝尼也將舉行國王登基40週年暨58歲華誕等一系列活動，總統府也將在上午10時召開記者會對外說明，這也是賴清德繼2024年11月出訪之後，總統任內第二度出訪。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴清德將在下週三出訪史瓦帝尼王國，這也是其總統上任後第二度出訪，上次出訪要追溯到2024年11月30日，賴清德展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家。過程中過境美國夏威夷與關島。 相關新聞 鄭習會重大意義曝！吳子嘉驚呼「重頭戲在後面」：賴清德噩夢來了白營三重造勢暗酸賴清德？柯文哲：台灣缺水、缺電「唯一沒缺德」印度移工犯罪率高？呱吉揭台人平均值：國民黨犯罪大黨無誤中國惠台大禮包 行政院：交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 賴清德非洲友邦史瓦帝尼王國出訪總統府