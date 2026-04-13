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總統賴清德預計在下週三出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，除了兩國建交邁入58週年外，史瓦帝尼也將舉行國王登基40週年暨58歲華誕等一系列活動，總統府也將在上午10時召開記者會對外說明，這也是賴清德繼2024年11月出訪之後，總統任內第二度出訪。賴清德將在下週三出訪史瓦帝尼王國，這也是其總統上任後第二度出訪，上次出訪要追溯到2024年11月30日，賴清德展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家。過程中過境美國夏威夷與關島。