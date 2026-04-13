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美國股市上週五（10日）漲跌互見，其中那斯達克、費半指數呈現走高，不過在昨（12）日傳出美伊談判破局，美國總統川普表示將封鎖荷姆茲海峽，導致台指期開盤呈現走低，不過台北股市今（13）日開盤上漲5.08點、來到35422.91點，隨後翻黑走低。大盤開小高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.63點、來到350.13點，不同於大盤的開高走低，櫃買指數逆勢抗跌。今日開盤量大強勢個股：光洋科、永光、鼎元、瑞軒、頎邦；開盤量大弱勢個股：聯合再生、位速、良維、長興、光寶科。不過權值股多數走低，權王台積電開盤下跌15元、來到1985元；台達電開盤下跌5元、來到1730元；鴻海開盤下跌1元、來到199.5元。美國上週五公布經濟數據，美國3月消費者物價指數（CPI）顯示通膨再度升溫，年增率升至3.3%，月增幅達0.9%，創下2022年以來最大單月漲幅，這波通膨反彈與美伊衝突推升能源價格密切相關。美股四大指數上週五漲跌不一，道瓊指數下跌269.23點或0.56%，報47916.57點，那斯達克指數上漲80.48點或0.35%，報22902.89點，標普500指數下跌7.77點或0.11%，報6816.89點，費半指數上漲200.29點或2.31%，報8889.83點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.40%，日月光ADR上漲1.35%，聯電ADR上漲2.20%，中華電信ADR下跌0.75%。不過，週日傳出美國與伊朗談判破局，美國總統川普表示將封鎖荷姆茲海峽，禁止所有船隻進出、攔查所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。美國中央司令部隨後便宣布，美軍將於美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。