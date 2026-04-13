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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今日雖再次展現驚人打擊實力，演出連兩場「首局首打席全壘打」，但他在比賽關鍵時刻的一次跑壘判斷失誤，卻讓球隊葬送得分良機，罕見地遭到總教練羅伯斯（Dave Roberts）公開且嚴厲的點名批評。在今日對戰遊騎兵的比賽中，大谷翔平擔任「1番・指名打者」。首局面對曾兩度奪得塞揚獎的右投大名將迪格隆（Jacob deGrom），大谷毫不客氣，瞄準迪格隆投出的第一顆97.9英哩（約157.5公里）內角直球，一棒掃出右中外野看台，連兩戰演出首打席全壘打，也是本季第5轟。總教練羅伯斯在賽後原本對大谷的打擊表現給予肯定，笑稱：「我很喜歡他第一個打席的表現，即便面對像迪格隆這樣頂尖的投手，大谷仍展現了極佳的競技內容。」然而，這份喜悅並未持續到比賽結束。爭議發生在第3局，當時道奇以1：2落後，大谷選到四壞球保送後，道奇在兩人出局時攻佔一、二壘，輪到隊上近況最火熱、打擊率破4成的強打帕黑斯（Andy Pages）打擊。此時二壘跑者柯爾（Kohl Calhoun）做出偽裝盜壘的動作，一壘的大谷翔平疑似誤判為重盜壘（Double Steal）訊號，在未確認二壘跑者動向的情況下貿然衝向二壘。結果二壘跑者停在原地，大谷則衝過頭陷入夾殺。這場突如其來的「夾殺鬧劇」不僅導致跑者出局，更直接瓦解了道奇追平甚至反超的絕佳機會。賽後，總教練羅伯斯臉色鐵青地表示：「當時輪到的是球隊目前狀態最好的打者，在那種情況下發生夾殺是絕對不可接受的（絶対にダメ）。這是一次極大的失誤，絕對不能發生。」羅伯斯嚴厲地斷言，無論當時大谷是否被隊友的偽裝動作引誘，在兩人出局且強打者在席的情況下，跑者理應留在二壘，而非冒險導致出局。連勝中斷 大谷數據雖亮眼仍留遺憾大谷翔平今日總計3打數1安打、1分打點，並選到2次保送（含1次故意四壞），連續出壘紀錄推進至46場。然而，道奇最終以2：5不敵遊騎兵，中斷了近期連勝。