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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（13）日在主場迎來與德州遊騎兵系列賽最後一場，大谷翔平在1局下第一個打席，面對賽揚強投迪格隆，第一就掃出一發中右外野方向陽春砲，幫助道奇取得領先，但道奇先發投手佐佐木朗希此役僅投4局失2分，投出5次保送，加上道奇打線後續熄火，終場道奇就以2：5不敵遊騎兵。佐佐木朗希在1局上，先是被敲出安打後投出保送，但隨即穩住陣腳，連續投出三次三振，1局下，大谷翔平從迪格隆手中敲出「首局首打席首球」全壘打，幫助道奇先馳得點，取得1：0領先。二局上半，遊騎兵靠著保送以及長打攻佔二、三壘，但佐佐木朗希靠著三振以及高飛球讓遊騎兵無法拿下分數。3局上半，遊騎兵首名打者卡特（Evan Carter）面對佐佐木朗希一顆偏高速球，敲出中右外野方向陽春砲，幫助遊騎兵扳平比分。隨後彼得森（Joc Pederson）安打，佐佐木朗希此時發生暴投，讓彼得森攻佔上二壘，史密斯（Josh Smith）敲安，彼得森回本壘得分，遊騎兵反超比分為2：1。6局上半，遊騎兵攻佔一、三壘，尼莫（Brandon Nimmo）擊出內野滾地球，讓三壘跑者回到本壘得分，遊騎兵持續擴大領先，7局下，魯辛（Dalton Rushing）敲出二壘安打，羅哈斯（Miguel Rojas）獲得保送，塔克（Kyle Tucker）在兩出局的情況下敲安，幫助道奇追回一分。但8局上，遊騎兵又靠著安打串聯以及克萊恩（Will Klein）的暴投攻下2分，道奇在比賽末段未能再攻下分數，終場就以2：5不敵遊騎兵。此戰大谷翔平總計3打數1安打，貢獻1分打點選到2次保送，吞下1次三振，塔克5支1貢獻1分打點；遊騎兵方面，迪格隆主投6局被敲出4支安打失1分，投出9次三振，尼莫此役繳出5支2，貢獻2分打點。