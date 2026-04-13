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洛杉磯道奇隊今（13）日在主場迎戰德州遊騎兵，全場焦點原本聚焦在大谷翔平連續兩場敲出「首局首打席全壘打」的驚人表現，以及台日球迷矚目的佐佐木朗希本季第3度先發。然而，比賽進入第3局時，道奇隊卻因連續兩次失敗的判決挑戰，提前耗盡全場權利，引發洛杉磯當地媒體與實況主的高度不滿，點名批評韓國名將金慧成。比賽首局，大谷翔平展現恐怖火力和對比賽的宰制力，面對塞揚名投迪格隆（Jacob deGrom），首打席便轟出本季第5號全壘打。這是大谷連續兩場上演首局首打席全壘打，幫助道奇取得1：0領先。然而，擔綱先發的佐佐木朗希今日投球略顯掙扎，首局雖度過危機，但第3局遭遇亂流失掉2分，導致道奇被反超。引發爭議的場面發生在3局下半，道奇隊在落後情況下展開進攻。當時無人出局一壘有人，打席上的韓國籍好手金慧成在2好2壞後，面對一顆被主審判定為好球的投球，決定動用「ABS（自動球好壞球系統）」進行挑戰。道奇官方轉播局「SportsNet LA」的實況主尼爾森（Stephen Nelson）當時驚訝地表示：「金慧成決定挑戰！但道奇只剩最後一次挑戰權了。」最終挑戰結果維持原判，金慧成遭到三振。尼爾森對此難掩失望地批評道：「嗯……這個決定並不明智。在這種比賽早期的情況下，金慧成動用挑戰權並不是好的判斷。道奇隊在這場比賽已經徹底失去了挑戰判決的權利。」事實上，道奇隊第一次挑戰權是在3局上半佐佐木朗希投球時，捕手拉辛（Dalton Rushing）在滿壘危機下對迪蘭（Ezequiel Duran）的一顆判決提出挑戰，但以失敗告終。緊接著下半局金慧成再次失敗，導致道奇在比賽僅開始約1小時、尚有6局要打的情況下，便陷入無判決挑戰權可用的窘境。當地媒體《Dodgers Ｎation》記者麥凱恩（Doug McKain）也在社交平台X上發文直言：「兩次挑戰權顯然不夠用。現在才第3局，道奇就已經揮霍完畢。金慧成在那個當下，唯一的選擇應該是默默接受三振並走回休息室。」