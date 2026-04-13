今年第4號颱風辛樂克竟登頂今年風王，氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，辛樂克颱風中心最大風速達每秒60公尺，創下1991年以來最強4月颱紀錄，同時也是1958年以來半徑最大的4月颱。辛樂克颱風結構完整，眼牆與雨帶清晰，並可能進入眼牆置換階段，最新路徑將在日本南方海域大迴轉，未來36至48小時仍有發展空間，可能成為教科書等級的案例。

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辛樂克颱風登頂風王！35年來最強4月颱　眼牆超清楚

吳聖宇12日晚間22時發文指出，氣象署於周日晚間已將辛樂克颱風中心最大風速提升至60m／s，七級風暴風半徑達350公里，成為自1991年採用10分鐘平均風速評定標準以來最強的4月颱，同時也是1958年以來半徑最大的4月颱。

從衛星影像來看，辛樂克颱風結構相當完整，眼牆清晰可辨，主雨帶與次雨帶分布明確，整體發展趨於成熟，可能即將進入眼牆置換階段。

▲辛樂克颱風結構完整，眼牆與雨帶清晰，並可能進入眼牆置換階段，未來36至48小時仍有發展空間。（圖／臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）
▲辛樂克颱風結構完整，眼牆與雨帶清晰，並可能進入眼牆置換階段，未來36至48小時仍有發展空間。（圖／臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）
根據氣象署最新颱風資訊，辛樂克颱風13日2時的中心位置在北緯11.6度，東經149.5度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑180公里。

辛樂克颱風成「教科書等級」案例！未來路徑大迴轉

吳聖宇提到，在前3個颱風存在感較低之後，第4號颱風辛樂克竟直接成為「風王候選」，所幸對台灣沒有影響。辛樂克颱風未來路徑將在日本南方海域出現大幅轉向，預估接下來36至48小時內環境條件仍相當有利其發展，後續變化值得持續觀察，「應該會是一個教科書等級的案例」。

至於本週台灣天氣，將逐漸回歸較典型的春季型態，鋒面來回擺盪，東北季風時強時弱，但整體系統強度不高。天氣變化較明顯的區域仍集中在北部與東半部，偶有降雨與氣溫起伏；中南部則相對穩定，維持偏熱的天氣型態。

▲辛樂克颱風未來路徑將在日本南方海域出現大幅轉向，對台灣不會造成影響。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）
▲辛樂克颱風未來路徑將在日本南方海域出現大幅轉向，對台灣不會造成影響。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw/）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...