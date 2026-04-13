英國1名17歲少女，罹患罕見疾病「超憶症」（hyperthymesia），能以異常生動的細節回憶過往經歷，可以像觀看高清電影一樣，「穿越」到生命中的任何一天。雖然這項能力有其用處，但也可能迫使當事人難以忘記痛苦、令人不安的記憶。
英媒《太陽報》在報導中將這名少女稱呼為TL，她在回憶特定日期時，能清楚記得當天的天氣、環境、自身情緒等等。為了整理龐大的記憶，TL還自創「記憶宮殿」（memory palace），就像把個人記憶存放在長方形白色空間，以活頁夾形式，依主題、時間分類，方便她在腦海中快速瀏覽這些「資料夾」。
報導指出，「超憶症」全球已知病例不到百例，由於太過稀少，目前相關研究相當有限。
巴黎西岱大學的神經學家科特（Valentina La Corte）坦言，超憶症雖然獨特，但也可能成為沉重負擔，而部分研究亦顯示，患者某些腦區有過度活躍的問題，儘管目前尚未被列為需治療的疾病，但若因頻繁回想負面回憶導致影響生活，也可透過諮詢或壓力管理來改善。
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報導指出，「超憶症」全球已知病例不到百例，由於太過稀少，目前相關研究相當有限。
巴黎西岱大學的神經學家科特（Valentina La Corte）坦言，超憶症雖然獨特，但也可能成為沉重負擔，而部分研究亦顯示，患者某些腦區有過度活躍的問題，儘管目前尚未被列為需治療的疾病，但若因頻繁回想負面回憶導致影響生活，也可透過諮詢或壓力管理來改善。