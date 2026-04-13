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洛杉磯道奇隊日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希本季嚴重的控球問題始終未能解決，今（13）日對戰德州遊擊兵隊的比賽中再次陷入泥淖。雖然大谷翔平開局就轟出全壘打相挺，但佐佐木朗希僅投4局就耗費94球，最終承擔本季第2敗。最令外界憂心的是，他開季至今3場先發累計13局就送出10次保送，控球狀況堪稱「全面爆炸」。佐佐木朗希今日先發4局被擊出5安打失2分，帳面上失分雖控制在最小範圍，但控球內容極其掙扎。他在4局內送出追平生涯紀錄的5次保送，面對22名打者中有7人被投到3壞球。即便飆出本季新高的6次三振，且最快球速達98.3英哩（約158.2公里），仍難掩其投球效率低落的問題。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後雖稱讚他將傷害降到最低，但也下達最後通牒：「佐佐木的效率太差了。我已經告訴他，下一次站上投手丘，目標必須是穩定投滿5局以上，這是他邁向下一個階段的必要門檻。」目前佐佐木開季3場先發分別只投了4局、5局與4局。與佐佐木連續3場搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）語帶無奈地指出，佐佐木目前的球威依然頂尖，指叉球能誘發大量揮空，速球與切球（Cutter）也具備壓制力，但「問題在於球數總是落後」。拉辛表示：「當你在球數上落後打者時，對方就能鎖定特定球種攻擊，導致投捕之間難以配球。為了抓出局數，我們只能更多地依賴指叉球來騙打者揮空，這並非長久之計。」這一場比賽佐佐木朗希竟然投出了34顆指叉球，信任球種明顯只剩這顆武器球。拉辛強調，佐佐木必須在比賽初期就展現攻擊好球帶的侵略性，否則會持續陷入疲於奔命的惡性循環。對於自己的制球難題，佐佐木朗希賽後語氣沈重地表示：「這單純就是實力不足，是技術上的問題，而不是心理因素。我現在無法持續投出自己滿意的球，導致比賽結果變得可以預期。」他透露，雖然在牛棚練投時感覺有所修正，但比賽中仍無法完全發揮實力。目前其賽季防禦率高達6.23，WHIP值也因保送過多而居高不下。佐佐木表示將持續修正投球機制，希望能找回控球準心，減輕牛棚負擔。