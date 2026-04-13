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綠能國家隊鬆動？國發基金10日申報出售聯合再生普票，共4,201,476股，今日將在公開市場交易；賣股後國發基金預計仍持有9457萬3203股。聯合再生今日上午聲明表示，國發基金為重要股東之一，感謝所有股東長期支持，會持續努力把公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。2018年時新日光與昱晶、昇陽光電合併後改名聯合再生，並且向國發基金申請產業創新轉型基金，因此引入國發基金資金，但聯合再生虧損以及公司治理問題，加上投資時間已經超過規定的5年，因此在2年前就有評估啟動退場機制。國發基金上周申報預計轉讓約4,201張，依照上週收盤價（19元）推估約為7,982.8萬元，轉讓期間為4月13日至5月12日。在本次轉讓完成後，持股總數將降至9457萬3203股。為了避免大股東倒貨衝擊市場價格，法規針對每日盤中交易設定最大得轉讓股數限制。根據申報表，國發基金此次每日最多僅能拋售165萬7795股（約1657張）。聯合再生指出，國發基金是聯合再生重要股東之一，其依《產業創新條例》第30條規定，肩負支持新興產業發展之階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。聯合再生能源感謝所有股東長期支持並強調，旗下太陽光電產品已穩居國內龍頭，並積極回應全球ESG永續供應鏈的採購需求與趨勢，進一步跨足國際市場，以為全體股東謀取最大利益。經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。聯合再生今日開盤股價即跌停鎖死在17.1元價位。