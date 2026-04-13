美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希，今（13）日在主場先發對上德州遊騎兵，主投4局被敲出5支安打失2分都是自責分，雖送出6次三振，但同時也投出多達5次保送，賽後道奇主帥羅伯斯表示，雖佐佐木朗希將「傷害降到最低」但在效率上仍需要再加強。
危機處理能力佳 佐佐木朗希效率待加強
佐佐木朗希下場時，道奇以1：2落後，最終隊友也未能逆轉比分，佐佐木朗希吞下本季第二敗，羅伯斯表示，佐佐木朗希今日表現最出色的一點在於，即便遇到危機，他也展現韌性沒有讓比賽崩盤，下場時球隊仍保有競爭力。
開季表現不佳 羅伯斯仍給予肯定
隨後羅伯斯也直言以佐佐木朗希擁有的球質、三振能力及誘使打者揮空的速度來看，本應能投更長的局數。今日明顯在「效率」上有所欠缺。佐佐木朗希本季前三場先發分別投出「4局失1分」、「5局失6分」及今日的「4局失2分」。對此，羅伯斯透露已與他溝通，接下來的目標是「每次登板至少要完成5局以上」。
雖佐佐木朗希開季表現不佳，但羅伯斯仍給予佐佐木朗希肯定以及正面評價，「從成長的角度來看，能在艱難的情況下堅持住，並在關鍵時刻投出好球是非常重要的。他雖然投出保送，但沒有讓傷害擴大，這點令我感到驕傲。」
資料來源：《Daily Sports》
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佐佐木朗希下場時，道奇以1：2落後，最終隊友也未能逆轉比分，佐佐木朗希吞下本季第二敗，羅伯斯表示，佐佐木朗希今日表現最出色的一點在於，即便遇到危機，他也展現韌性沒有讓比賽崩盤，下場時球隊仍保有競爭力。
開季表現不佳 羅伯斯仍給予肯定
隨後羅伯斯也直言以佐佐木朗希擁有的球質、三振能力及誘使打者揮空的速度來看，本應能投更長的局數。今日明顯在「效率」上有所欠缺。佐佐木朗希本季前三場先發分別投出「4局失1分」、「5局失6分」及今日的「4局失2分」。對此，羅伯斯透露已與他溝通，接下來的目標是「每次登板至少要完成5局以上」。
雖佐佐木朗希開季表現不佳，但羅伯斯仍給予佐佐木朗希肯定以及正面評價，「從成長的角度來看，能在艱難的情況下堅持住，並在關鍵時刻投出好球是非常重要的。他雖然投出保送，但沒有讓傷害擴大，這點令我感到驕傲。」
資料來源：《Daily Sports》