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效力紅襪3A的內野好手鄭宗哲，在今（13）日比賽中揮別短暫低潮，單場掃出二壘安打並展現跑壘侵略性；而效力運動家高A的投手沙子宸雖然開賽遭遇亂流挨轟，但隨即展現韌性穩住陣腳，兩位台灣好手皆在實戰中展現調整能力。紅襪3A今日對戰守護者3A，鄭宗哲先發出任二壘手、打第6棒。雖然前兩次打席分別吞下三振與擊出飛球，但他在6局下依舊積極搶攻，鎖定對方一顆94英里的速球重擊，掃出右外野深遠的二壘安打。上壘後他靠著隊友的高飛犧牲打，發揮速度優勢回到本壘為球隊添得分數。儘管末打席再度吞K，鄭宗哲全場4打數1安打的內容仍足以宣告手感回溫。在此之前，他剛寫下紅襪3A隊史首度「完全打擊」的輝煌紀錄，雖然隔場手感冷卻，但此役隨即以長打做出回應。目前他的打擊率維持在，整體攻擊指數（OPS）持續處於高水準。同場較勁的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日2打數無安打，選到1次保送，打擊率微降至0.311。投手方面，運動家高A的沙子宸先發出戰教士體系球隊。首局他受到對方強攻，被羅德里奎茲（Rodriguez）敲出二壘安打失1分；2 局下更在壘上有人的情況下，遭柯斯特洛（Costello）掃出一發兩分砲。不過沙子宸並未因此崩盤，在度過前兩局的震盪後，他在第3、4局迅速找回控球節奏，兩局間僅讓一名打者靠保送上壘，成功凍結分數。總計沙子宸今日主投4局，被敲4支安打（含1轟），送出2次三振與2次保送，失掉3分，在球隊火力支援下最終無關勝敗。目前沙子宸本季出賽2場，累積9局投球失4分，防禦率為，生涯首勝仍需耐心等待下一次登板機會。