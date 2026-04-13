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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（13）日再度轟出牆！他也連續兩場繳出首打席全壘打成績，全場3打數1安打、1打點。賽後總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）也對這支全壘打給予肯定，「我很喜歡第一個打席」。而大谷繼續締造日本球員在大聯盟上，跨賽季最高連續場次上壘紀錄，目前推進到46場。大谷今以「第一棒、指定打擊」先發出賽，在首局第1打席，面對曾於2018、2019年拿下賽揚獎的資深右投賈寇伯·迪格隆（Jacob Anthony deGrom），將一顆內角、時速157.5公里的速球轟向右中間看台，僅僅1球就開轟。在1比2落後的第三局，情況一出局、一壘有人時，第2打席的大谷於滿球數情況下冷靜選到四壞球；第五局，兩出局、二壘有人，在有機會追平比分甚至超前的情況下，大谷的第3打席則被故意四壞保送。最終大谷與迪格隆的對決中，3個打席繳出1轟、2次四壞的表現。對此，羅伯斯笑答，「我很喜歡第一個打席，之後他也選到保送。」在大聯盟自1990年至今，僅3名球員有過連3場首轟紀錄，繼大谷在今天創造第二之後，將有機會挑戰成為史上第4人。大谷也曾在今年的WBC經典賽中，對戰台灣時的首打席也打出陽春砲，可見大谷在首打席的手感火燙程度。此外，大谷在大聯盟的上壘紀錄也繼續創下日本球員在大聯盟的最佳，跨賽季加總，目前已推進到46場，甚至有機會挑戰道奇球隊歷史紀錄，能追平1975至76年間，羅恩·塞伊（Ron Cey）的第4長紀錄。