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國民黨主席鄭麗文10日在中國北京會見中國領導人習近平，傳出將於上半年也訪問美國。對此，隨團訪中的國民黨副主席蕭旭岑今（13）日指出，鄭麗文已表達想在上半年完成外訪，訪美行已在規劃中，而這次訪中團有黨內2位知美、懂美的袁健生和蘇起參與，蕭旭岑強調，相信這讓美方多了更重要的管道和資源來了解兩岸情勢和中國政策思維。蕭旭岑今上《千秋萬事》表示，這趟訪問中國被認為順利圓滿成功的1個重要因素在於，團員有2位前輩：袁健生和蘇起，這2位被視為國民黨內的知美派。袁健生曾是國安會秘書長和駐美代表，也是國民黨有史以來和美國關係最好的外交官，在美國生活40多年，他和前美國總統拜登的交情也非常好，當年侯友宜訪問美國也是袁健生幫了很大的忙。至於蘇起，蕭旭岑提到，他長期和美國智庫、學界、政界都有很深厚交情，也眾所皆知是「九二共識」名詞的發明者。蕭旭岑說，這2位知美、懂美的人物這次隨團訪中見習近平，有助讓美方了解兩岸情勢，尤其現在西方世界對中國並不是真的了解。他們這次不只會見習近平，也和很多中國官員會面，有助美方多了很多管道了解中國政策思維。最重要的是，蕭旭岑表示，鄭麗文已經表達想在上半年完成外訪，訪美行正在規劃中，但相信有袁健生和蘇起的參與，未來國民黨和美方的溝通就有重要管道和資源，相信美方也想了解這次鄭習會的意涵和相關內容。