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洛杉磯道奇隊的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，於今（13）日在主場對陣德州遊騎兵的比賽中，再次深陷控球泥淖。儘管他飆出旅美生涯新高的6次三振，但4局投球便送出高達5次四壞球保送，最終道奇以2：5吞敗，佐佐木也承擔本季第2敗。面對開季至今控球持續「走鐘」的質疑，佐佐木朗希賽後語氣沈重地承認：「這單純就是技術實力的不足。」本場比賽開局，道奇球星大谷翔平便展現強大火力，連兩場敲出首局首打席全壘打，為佐佐木朗希打下1：0領先。然而，佐佐木今日投球節奏極其混亂，首局雖度過無死一、二壘危機，但到了第3局，他先被卡特（Evan Carter）敲出追平全壘打，隨後又在兩出局後接連投出保送並被擊出適時安打，單局失掉2分遭到反超。佐佐木朗希今日投滿4局共計耗費94球，防禦率上升至6.23。開季至今3場先發，他在短短13局中就送出10次保送，控球精準度與過往在日本職棒時期判若兩人。對於目前的困境，佐佐木朗希在賽後受訪時並未尋求藉口。他坦言：「我認為這單純就是技術上得運作不理想。不能推託其他因素，就是單純的實力不足。雖然要把原因歸咎於心情或其他外部因素很簡單，但我認為認真面對技術上的修正才是最重要的，這將成為我未來在艱難時刻的能量來源。」儘管他最快球速仍能達到98.3英哩（約158.2公里），且指叉球極具威脅，但無法穩定投進好球帶，導致他始終處於「自亂陣腳」的狀態。針對佐佐木的表現，擔任NHK BS轉播講評的名將今中慎二也給出嚴厲評價。今中慎二指出，從場上表現來看，佐佐木似乎完全迷失了方向：「他根本不是在跟打者對戰，看起來更像是在跟自己戰鬥。一旦比賽開始，就應該專注於解決打者，而不是在那裡糾結投球動作的修正。在練習日你可以修正投球機制，但站在投手丘上，你的對手是打者。牛棚裡沒有打者，你想怎麼修都行，但在比賽中這樣做是行不通的。」