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德州遊騎兵隊兩屆賽揚獎（Cy Young Award）強投迪格隆（Jacob deGrom），今（13）日主場迎戰洛杉磯道奇隊之戰，遭大谷翔平以一記驚天動地的首打席全壘打砲轟。賽後迪格隆直言自己在比賽中曾瘋狂渴求復仇，卻遭總教練示意「敬遠」，讓他無緣完成復仇。比賽才剛拉開帷幕，全場數萬名球迷尚未坐穩，大谷翔平便在首局首打席鎖定迪格隆所投出的第1顆直球，毫不留情地全力揮擊。這顆子彈般的球體瞬間跨越整座右外野看台。迪格隆賽後神情平靜地表示：「當時並沒有動搖，球離開手的那一刻，我能做的就已經結束了。」但這記首打席全壘打，無疑已在兩屆賽揚獎巨投心中種下了復仇的種子。5局下半，當時2出局二壘有人時，大谷翔平再次踏上打擊區。迪格隆在投出1球後，此時遊騎兵隊休息室卻下達了「敬遠」指令，強制結束這場復仇之戰。迪格隆賽後坦言，當時他極度渴望正面擊敗這位地表最強打者，他表示：「老實說，那個場面我想一決勝負。當球數落後時，我心裡想的是與其送他保送，我更想跟他硬碰硬，我渴望那個復仇的機會。」即便迪格隆（Jacob deGrom）最終主投6局僅失1分，並順利摘下本季首勝，但他對大谷翔平的敬畏與鬥志卻絲毫未減。迪格隆在賽後記者會上大方致敬對手，強調大谷是他職業生涯見過「最棒的打者」，這也是為何他即便冒著再次挨轟的風險，也希望能爭取到對決的機會。