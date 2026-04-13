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麥當勞買一送一！免費送雞塊、薯條、薯餅 「大麥克＋飲料」99元

▲「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」新品實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

即日起至4月14日：

即日起至4月19日：

現省15元

現省17元





現省17元 即日起至4月21日：

▲漢堡王全新「蔬菜犇牛堡」今開賣。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：今「蔬菜犇牛堡」開賣！三層單點139元起

4月最新速食優惠來了，根據麥當勞官網，購買新品韓風香蒜甘醬分享盒享指定飲品「買一送一」；麥當勞表示，今（13）日起全球版APP十大優惠券開吃，免費送薯餅、麥克雞塊、小包薯條，「大麥克＋中杯飲料」特價99元等。漢堡王表示，今起「蔬菜犇牛堡」開賣，三層單點139元起。根據麥當勞官網，新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」有兩大優惠：◾️2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯，享「指定飲品買一送一」。◾️韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯，享「指定飲品買一送一」。麥當勞表示，4月13日起本周全新APP全球版10大優惠券，門市限定：漢堡王犇牛堡系列受到消費者歡迎，官方表示，即日起至5月17日，推出升級清爽版「蔬菜犇牛堡」，以火烤牛肉搭配番茄和起士，「三層蔬菜犇牛堡」單點139元、套餐194元，「六層蔬菜犇牛堡」單點229元、套餐284元，特別推薦健身愛好者，攝取豐富蛋白質又能有飽足感。