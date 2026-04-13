4月最新速食優惠來了，根據麥當勞官網，購買新品韓風香蒜甘醬分享盒享指定飲品「買一送一」；麥當勞表示，今（13）日起全球版APP十大優惠券開吃，免費送薯餅、麥克雞塊、小包薯條，「大麥克＋中杯飲料」特價99元等。漢堡王表示，今起「蔬菜犇牛堡」開賣，三層單點139元起。
麥當勞買一送一！免費送雞塊、薯條、薯餅 「大麥克＋飲料」99元
根據麥當勞官網，新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」有兩大優惠：
◾️「韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯，享「指定飲品買一送一」。
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯，享「指定飲品買一送一」。
麥當勞表示，4月13日起本周全新APP全球版10大優惠券，門市限定：
即日起至4月14日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠、
即日起至4月19日：
◾️單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️單點「中薯＋小杯玉米湯」特價80元：現省15元
◾️單點「大麥克＋38元飲品」特價99元：現省17元
◾️單點「勁辣雞腿堡＋38元飲品」特價99元：現省17元
即日起至4月21日：
◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、
◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。
漢堡王：今「蔬菜犇牛堡」開賣！三層單點139元起
漢堡王犇牛堡系列受到消費者歡迎，官方表示，即日起至5月17日，推出升級清爽版「蔬菜犇牛堡」，以火烤牛肉搭配番茄和起士，「三層蔬菜犇牛堡」單點139元、套餐194元，「六層蔬菜犇牛堡」單點229元、套餐284元，特別推薦健身愛好者，攝取豐富蛋白質又能有飽足感。
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根據麥當勞官網，新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」有兩大優惠：
◾️「韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯，享「指定飲品買一送一」。
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯，享「指定飲品買一送一」。
即日起至4月14日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠、
即日起至4月19日：
◾️單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️單點「中薯＋小杯玉米湯」特價80元：現省15元
◾️單點「大麥克＋38元飲品」特價99元：現省17元
◾️單點「勁辣雞腿堡＋38元飲品」特價99元：現省17元
即日起至4月21日：
◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、
◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。
漢堡王犇牛堡系列受到消費者歡迎，官方表示，即日起至5月17日，推出升級清爽版「蔬菜犇牛堡」，以火烤牛肉搭配番茄和起士，「三層蔬菜犇牛堡」單點139元、套餐194元，「六層蔬菜犇牛堡」單點229元、套餐284元，特別推薦健身愛好者，攝取豐富蛋白質又能有飽足感。