4月最新速食優惠來了，根據麥當勞官網，購買新品韓風香蒜甘醬分享盒享指定飲品「買一送一」；麥當勞表示，今（13）日起全球版APP十大優惠券開吃，免費送薯餅、麥克雞塊、小包薯條，「大麥克＋中杯飲料」特價99元等。漢堡王表示，今起「蔬菜犇牛堡」開賣，三層單點139元起。

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麥當勞買一送一！免費送雞塊、薯條、薯餅　「大麥克＋飲料」99元

根據麥當勞官網，新品「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」有兩大優惠：

◾️韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯，享「指定飲品買一送一」。

◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯，享「指定飲品買一送一」。

▲「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」新品實拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」新品實拍。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞表示，4月13日起本周全新APP全球版10大優惠券，門市限定：

即日起至4月14日：

◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠、

即日起至4月19日：

◾️單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、

◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、

◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、

◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、

◾️單點「中薯＋小杯玉米湯」特價80元：現省15元

◾️單點「大麥克＋38元飲品」特價99元：現省17元

◾️單點「勁辣雞腿堡＋38元飲品」特價99元：現省17元

即日起至4月21日：

◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、

◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。

▲漢堡王全新「蔬菜犇牛堡」今開賣。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王全新「蔬菜犇牛堡」今開賣。（圖／漢堡王提供）
漢堡王：今「蔬菜犇牛堡」開賣！三層單點139元起

漢堡王犇牛堡系列受到消費者歡迎，官方表示，即日起至5月17日，推出升級清爽版「蔬菜犇牛堡」，以火烤牛肉搭配番茄和起士，「三層蔬菜犇牛堡」單點139元、套餐194元，「六層蔬菜犇牛堡」單點229元、套餐284元，特別推薦健身愛好者，攝取豐富蛋白質又能有飽足感。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...