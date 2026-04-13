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鄭習會日前落幕，中國領導人習近平昨日透過國台辦宣布十大促進兩岸交流政策措施，強調國共兩黨站在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，來推動兩岸交流。對此，國安局長蔡明彥今（13）日警告，恐成為中共介選工具。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。針對蔡習會，蔡明彥會前受訪表示，中共與台灣在野黨交往主要有三個層面的目的，第一個層面是戰略上強調台海的和跟戰，北京佔有主導權，北京說了算，目的在於排除外力介入台海情勢，操作在野對北京立場呼應，增加北京在川習會處理涉台議題的籌碼。蔡明彥接續表示，在政治層面，在與台灣在野黨交往過程當中，中共不斷推宣中華民族偉大復興，以及兩岸制度性和平，目的是把台灣引導到一中框架的政治設立。第三是經濟層面，宣傳中共十五五規劃，希望台商增加在對岸投資、助益中國經濟發展，同時弱化非紅供應鏈，宣布惠台措施增加台灣對中國市場的依賴。針對昨天宣布10項惠台措施，蔡明彥表示，因為要推動相關兩岸交流、經貿交往，主要還是要跟中央政府接觸，才可以做相關的評估規劃，跟推動相關交流，而不是透過政黨交流而私相授受，每次到選舉就可以注意到中共就會提出惠台措施，不管是兩岸觀光交流、農漁採購，歷年台灣到選舉都會被很多人提出討論，這已經變成中共對台介選工具，相關操作變成中共對台統戰收跟放的節奏，希望後續討論應該由政府主導。蔡明彥補充說，中共在相關交流會操作區隔對待，也就是施惠集中在某些縣市產業，所以由政府規劃才可以避免這些不必要的風險。