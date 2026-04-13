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高雄市中山三路與林森三路口昨（12）日深夜驚傳一起嚴重車禍！一名19歲重機騎士遭違規右轉的休旅車攔腰撞上，強大衝擊力導致騎士整個人被撞飛，掛在肇事車頂後重摔落地，一度失去生命跡象，所幸路過熱心醫師及時伸出援手進行CPR，成功從鬼門關前救回騎士，目前全案正由警方釐清肇事責任及事發原因。事故發生在12日深夜11時30分許，68歲洪姓老翁開著休旅車沿中山三路向北行駛，在右轉林森三路時，意外撞上同向直行的19歲陳姓機車騎士，強大的撞擊力導致機車零件碎片噴飛滿地，而陳姓騎士在碰撞後不只身體受到多處擦挫傷，整個人還被撞飛掛在休旅車車頂，隨後才滑落地面，陷入昏迷。萬幸的是，事發當下一名正在附近用餐的游姓醫師聞聲趕抵現場，發現陳男已一度失去呼吸心跳，隨即與一旁的友人對陳男施以CPR急救，同時呼叫其他友人打119，成功在黃金時間內讓騎士恢復生命跡象，隨後由趕到的救護人員接手送醫。肇事的洪姓老翁事後向警方供稱，轉彎時並未察覺有機車直行。警方經酒測確認雙方均無飲酒情事，初步研判事故主因疑似為洪男未依號誌指示行駛才導致車禍發生，至於肇事責任與詳細經過，仍有待交通大隊進一步分析釐清。