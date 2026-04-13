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洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希於今（13）日在對戰德州遊騎兵的比賽中，僅投4局便因控球不穩與效率低落退場。除了控球問題必須解決之外，美國媒體在賽後透露一則消息：佐佐木朗希的投球習慣疑似已被對手徹底摸透，遊騎兵隊跑者甚至能在二壘直接透過肢體動作向打者傳遞球種。美國專業棒球媒體《Foul Territory》記者Michael Bier在社群平台 X（原 Twitter）上傳了一段對比影片，指證歷歷地表示佐佐木朗希的球種已被識破。影片顯示，首局當二壘跑者尼莫（Brandon Nimmo）觀察佐佐木投球時，若佐佐木準備投出變化球，尼莫會採取「跳躍式」的離壘動作；反之，若準備投出直球，尼莫則僅以一般的「步行」方式離壘。比爾對此表示：「遊騎兵隊顯然在第一局就對佐佐木朗希採取了行動，大家可以仔細看跑者尼莫在二壘時，針對不同球種所做出的細微動作差異。」值得注意的是，在大聯盟（MLB）的規則中，二壘跑者若未借助電子設備，僅憑肉眼觀察投手習慣並以肢體動作（如手勢、步伐）傳遞訊息給打者，是被視為比賽的一部分，並不屬於違規行為。面對這項「偷暗號」疑雲，道奇隊內部似乎早已有所警覺。佐佐木朗希在賽後受訪時坦承，他確實察覺到相關狀況：「關於習慣被識破的部分，我自己正在進行修正。比賽中，二壘手和游擊手也會在換局間給我建議，告訴我剛剛哪裡做得好，或是哪邊出了問題。我們會根據每場比賽的狀況持續調整與改進。」佐佐木朗希今日投4局耗費94球，被擊出5支安打、送出5次四壞球保送，失2分吞下本季第2敗，賽季防禦率來到偏高的6.23。儘管他飆出本季新高的6次三振，且最快球速仍達98.3英哩（約158.2公里），但若投球習慣（Tipping Pitches）的問題未能徹底解決，即便是最快火球也難逃大聯盟打者的獵殺。