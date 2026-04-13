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洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希於今（13）日主場迎戰德州遊騎兵隊，原本備受矚目的「令和怪物」對決兩屆賽揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom），最終卻因控球問題影響表現。佐佐木僅投4局便退場，送出5次保送，吞下本季第2敗，賽後他也喪失信心，坦言「一直無法投出滿意的球路品質」。本場比賽佐佐木朗希主投4局，被擊出5支安打、送出6次三振，但多達5次四壞球成為致命傷，導致球數迅速累積，未能拉長局數。賽後他坦言對自身表現並不滿意，「今天最大的問題，是沒有辦法投出讓自己滿意的球。」他進一步指出，雖然指叉球（Forkball）仍具一定效果，但直球控球不穩，加上球速未能完全發揮，才是導致整體投球內容不佳的主因。佐佐木也強調，自己需要檢討的是未能替牛棚分擔負擔，「沒有辦法投更長局數，是目前最需要反省的地方。」此役另一焦點在於佐佐木與迪格隆的正面交鋒。佐佐木表示，過去就曾透過影像關注這位頂級投手，「能在同一場比賽對決，是很好的學習機會。」不過從比賽內容來看，迪格隆在控球與節奏掌握上展現高度穩定，與佐佐木形成對比，也凸顯年輕投手在細節處理上的差距。比賽過程中亦出現技術層面問題。轉播與場邊觀察顯示，佐佐木在二壘有人時，疑似出現投球動作被對手掌握的情況。他賽後證實，在局間確實接收到內野隊友的提醒並進行調整，但整體控球與節奏仍未能即時修正，影響投球穩定性。