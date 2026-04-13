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鄧紫棋演唱會變「新晉求婚聖地」！癡情男求婚慘翻車被肉搜

▲鄧紫棋演唱〈多遠都要在一起〉經典歌曲時，現場有男子當眾高調求婚，結果沒想到影片在社群瘋傳被罵翻。（圖/Threads）

「要求婚就低調，看了你們的帳號，你們一年多前就已經結婚了，是來鄧紫棋演唱會蹭什麼流量啦？」、「擋到後面的人不說，還大喊我要求婚了，求什麼婚？你們不是結婚一年多了嗎」、「原來是已經結婚一年多也求過婚了，結果還要去演唱會蹭流量影響別人體驗」

鄧紫棋認證〈多遠都要在一起〉是分手歌！求婚男太高調遭炮轟

而是一首「分手的歌」，訴說的是即使適應了遠距離、即使對方離開，仍能獨自面對孤獨和隱藏傷痛的深刻情感。

發現他不僅早就跟女友求婚過，雙方也已經結婚一年半，還在演唱會期間大喊：「我要求婚了！」原來都只是逢場作戲

▲癡情男高調在鄧紫棋演唱會求婚，結果背景是分手歌，還被肉搜發現早就跟女友求婚過也結婚一年多，引爆歌迷怒火。（圖/Threads）

香港天后鄧紫棋上週一連在台北大巨蛋開唱四天，演唱會順利完美落幕，然而在週末最後兩場演唱會，有歌迷拍下鄧紫棋在演出時，有男子站起來大喊要求婚，引發現場歌迷尖叫騷動，隨即也求婚成功，但影片曝光後大翻車，其一鄧紫棋當時在唱的歌曲〈多遠都要在一起〉其實是一首分手歌，另外則是有粉絲起底求婚深情男，發現他跟女友早就已經結婚，只是在搏版面，引爆爭議。過去鄧紫棋演唱會上總是有歌迷進行求婚，讓鄧紫棋見證過無數對「準新人」，在2024年巡迴演唱會時，曾經有單場15對情侶求婚的紀錄，也讓鄧紫棋的演唱會被歌迷笑稱是「新晉求婚聖地」。然而這回來到台灣開唱，台灣歌迷也不想錯過這次機會，在4月11日演唱會時，有一名癡情男子在鄧紫棋演唱〈多遠都要在一起〉起立大喊：「各位！我要求婚了！」引起周圍的歌迷一片歡呼，隨即掏出戒指下跪求婚，女方也答應，並且將側錄影片上傳到社群平台「Threads」上分享。沒想到該影片卻沒有引來大批祝福，不少歌迷表示：、「真的很自私，我是花錢去看演唱會的，不是去當背景臨演的」、「最好笑的是在分手歌求婚吧....後面被擋視線的歌迷辛苦了！」事實上，鄧紫棋這首〈多遠都要在一起〉並不是像歌名那樣是甜蜜的愛情歌，過去有歌迷在這首歌求婚被鄧紫棋發現過，鄧紫棋也有提醒過這是一首分手的歌，沒想到該名男子卻在這首歌求婚，真的是糗到不行。也因為作風太過高調，結果被歌迷肉搜起底，，甚至影響到後面座位的歌迷，場面相當尷尬。