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密爾瓦基公鹿隊在經歷了一個災難般的2025-26賽季後，公鹿隊球團於今（13）日正式決定解僱總教練瑞佛斯（Doc Rivers）。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，公鹿隊在賽季僅打出32勝50負的慘澹戰績後，選擇與這位名人堂教練分道揚鑣。瑞佛斯於2023-24賽季中途接替艾德里安·格里芬（Adrian Griffin）帥印，當時球團總經理霍斯特（Jon Horst）對其寄予厚望，期許他能憑藉豐富經驗帶領「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）衝擊另一座總冠軍。然而，現實與預期落差巨大。瑞佛斯執教公鹿隊三個賽季（含半季接手），總戰績僅為97勝103負，勝率不足五成。在前兩個賽季，公鹿皆在季後賽首輪出局；本季更因戰績一落千丈，連附加賽的邊緣都沒摸到。報導指出，公鹿隊內部氣氛已降至冰點。消息人士形容整個賽季「就像一場葬禮」，甚至是「聯盟中最毒的球隊環境」。瑞佛斯的領導風格被指與現代球員產生嚴重脫節。瑞佛斯曾在賽季關鍵時刻召開會議，要求球員「查閱他的履歷（Résumé）」來證明他的成功，此舉讓球員感到極度不適。瑞佛斯曾在會議中公開指責庫茲馬（Kyle Kuzma）防守散漫，導致後者被降為替補；也曾批評後衛羅林斯（Ryan Rollins）和波特（Kevin Porter Jr.）打球自私，導致球隊必須召開「僅限球員」的會議來處理矛盾。另外，本季公鹿隊當家球星阿德托昆博本季受困於傷病，且公開對球團限制他復出的決定表達不滿，甚至引發球員工會介入。這些當加深球隊對於瑞佛斯管理球隊的疑慮。諷刺的是，瑞佛斯剛於2026年入選奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），其生涯累積1191勝位居史上第六。然而，他「季後賽首輪出局」的標籤在此次公鹿任期內再次被放大。儘管被開除，公鹿隊在2026-27賽季仍需支付瑞佛斯合約最後一年高達八位數美金的薪水。目前球團正與其商討是否轉任組織內的顧問職位。