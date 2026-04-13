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▲現場以流暢親切之全台語進行講解，串聯識詐、防詐觀念，讓在場長輩易於理解且印象深刻，互動獲得熱烈迴響，強化與社區長輩之互動與信任，廣獲好評。（圖／高市警局少年警察隊提供）

爲提高偏鄉地區高齡者防詐意識，高市警局少年警察隊隊長陳仁正率領宣導團前往彌陀老人福利協進會辦理犯罪預防宣導活動，總計350人參加。現場以流暢台語講解，搭配淺顯易懂之內容，並結合實際偵辦案例及親身經歷，以故事化方式串聯識詐、防詐觀念，讓在場長輩易於理解且印象，活動中亦主動提供聯繫方式，強化與社區長輩之互動與信任。陳仁正於宣講中特別提醒，高齡者常見遭遇之詐騙手法包括「猜猜我是誰」及「假檢警詐騙」。詐騙集團多假冒政府機關或企業員工身分，如戶政事務所、金融監督管理委員會、中華電信等，甚至偽稱警察機關查案，藉由製造恐慌情境，謊稱個人資料涉案需配合調查，進而誘導被害人進行轉帳匯款、交付財產代管或面交現金等行為，致使民眾在不知情下交付現金、提款卡或相關證件，待察覺異常時，詐騙集團早已失去聯繫。依據內政部警政署165打詐儀錶板統計資料顯示，115年2月份高雄市攔阻詐騙金額達新臺幣1億5,640.5萬元，為全國最高，成效顯著。少年警察隊持續透過多元宣導方式，深化民眾識詐觀念，提升防詐意識，並積極打擊詐騙犯罪。陳仁正也提醒民眾，目前詐欺案件中以「假網拍」件數最多、「假投資詐騙」財損金額最高，115年1至2月「假投資相關」詐欺手法占21.76%，財損比例更高達67.25%，呼籲民眾面對投資機會應保持理性與審慎態度，切勿輕信來路不明之投資管道，以確保自身財產安全。