美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（13）日客場迎戰坦帕灣光芒，洋基在前5局打完陷入0：3落後，在第七、八局洋基牛棚各失一分，雖9局上洋基一度將落後追到只剩一分差，但最終仍無法追平比分，終場洋基就以4：5不敵光芒，系列賽遭橫掃吞下近期的5連敗。
光芒開局攻勢猛烈 前2局取得3：0領先
光芒在1局下靠著迪亞茲（Yandy Díaz）的內野滾地球，攻下本場比賽第1分，2局下，穆林斯（Cedric Mullins）敲出三壘安打，隨後靠著帕拉西奧斯（Richie Palacios）的內野滾地球，跑回本壘得分，沃爾斯（Taylor Walls）與辛普森（Chandler Simpson）接連敲安，光芒再下一城，2局打完，光芒3：0領先洋基。
洋基比賽後段反攻 賈吉開轟仍吞敗
7局上洋基展開反攻，萊斯（Ben Rice）先是敲出一發陽春砲，但經過重播檢視後，被判定為一支場地二壘安打，下一棒的「法官」賈吉（Aaron Judge）選到保送，貝林傑隨後敲出安打，幫助洋基打回一分，史坦頓在二、三壘有人的情況下，擊出帶有一分打點的內野滾地球，7局打完洋基將落後縮小到2：3。
7局下，辛普森敲出三壘安打，隨後卡內米羅（Junior Caminero）敲出高飛犧牲打，光芒4：2領先洋基，8局下，沃爾斯在一、三壘有人的情況下，採取「強迫取分」戰術，幫助光芒將領先擴大至5：2。
9局上半，洋基首名打者萊斯敲出安打，賈吉面對恩格勒特（Mason Englert）兩人纏鬥7球後，第8球一顆外角伸卡球，被賈吉掃出一發中右外野方向兩分砲，但最終恩格勒特還是成功抓下三個出局數，終場洋基就以4：5不敵光芒。
洋基此戰先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投5局被敲出7支安打失3分，投出8次三振，萊斯繳出4支2，賈吉3支2，貢獻2分打點；光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）主投6局僅被敲出1支安打，送出7次三振。
資料來源：《MLB》
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光芒在1局下靠著迪亞茲（Yandy Díaz）的內野滾地球，攻下本場比賽第1分，2局下，穆林斯（Cedric Mullins）敲出三壘安打，隨後靠著帕拉西奧斯（Richie Palacios）的內野滾地球，跑回本壘得分，沃爾斯（Taylor Walls）與辛普森（Chandler Simpson）接連敲安，光芒再下一城，2局打完，光芒3：0領先洋基。
洋基比賽後段反攻 賈吉開轟仍吞敗
7局上洋基展開反攻，萊斯（Ben Rice）先是敲出一發陽春砲，但經過重播檢視後，被判定為一支場地二壘安打，下一棒的「法官」賈吉（Aaron Judge）選到保送，貝林傑隨後敲出安打，幫助洋基打回一分，史坦頓在二、三壘有人的情況下，擊出帶有一分打點的內野滾地球，7局打完洋基將落後縮小到2：3。
7局下，辛普森敲出三壘安打，隨後卡內米羅（Junior Caminero）敲出高飛犧牲打，光芒4：2領先洋基，8局下，沃爾斯在一、三壘有人的情況下，採取「強迫取分」戰術，幫助光芒將領先擴大至5：2。
9局上半，洋基首名打者萊斯敲出安打，賈吉面對恩格勒特（Mason Englert）兩人纏鬥7球後，第8球一顆外角伸卡球，被賈吉掃出一發中右外野方向兩分砲，但最終恩格勒特還是成功抓下三個出局數，終場洋基就以4：5不敵光芒。
洋基此戰先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投5局被敲出7支安打失3分，投出8次三振，萊斯繳出4支2，賈吉3支2，貢獻2分打點；光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）主投6局僅被敲出1支安打，送出7次三振。