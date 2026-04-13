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▲李多慧在《乩身》看到柯震東（左）與楊銘威（右）十分驚喜。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

李多慧驚喜發現熟面孔 限動標註柯震東、楊銘威

▲柯震東（左）年初與李多慧（右）同框，坦言她是理想型。（圖／記者吳翊緁攝影）

《乩身》話題延燒 實力卡司打造奇幻世界觀

▲楊銘威（左1）、柯震東（左2）在《乩身》中的演出，讓不少劇迷感到十分特別。（圖／記者邱曾其攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，積極融入在地文化與語言，昨（13）日她透過社群分享自己下班後透過觀看Netflix影集《乩身》學習中文，她在限時動態中透露自己的觀影日常，展現對台灣戲劇的高度興趣，也讓粉絲看到她私下努力的一面。李多慧也在限動中標記曾與她一同互動過的柯震東和楊銘威，其中柯震東甚至在年初公開坦承李多慧是他的「理想型」。在觀看《乩身》的過程中，李多慧意外發現劇中出現熟悉面孔，包括曾合作過的柯震東與節目認識的楊銘威，讓她感到相當驚喜。尤其柯震東先前曾與她同台出席活動，兩人互動自然，當時柯震東甚至公開表示，李多慧完全符合他的理想型條件，而李多慧也曾回應稱讚對方語言能力，雙方互動一度成為話題。至於楊銘威則是在綜藝節目《明星製作公司》合作中與李多慧建立交情，當時他在節目中擔任接送角色，不僅主動邀請大家合影，還一路細心提醒行車狀況，貼心舉動讓在場人員印象深刻，甚至被虧「突然變得很溫柔」。《乩身》集結多位實力派演員，包括柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威與陳以文等人，共同打造融合民俗信仰與動作元素的奇幻故事，劇情圍繞人界與靈界交錯的命運糾葛，營造出獨特世界觀，而柯震東飾演的角色「韓杰」更因造型與演出魅力掀起熱烈討論，成為劇集的一大亮點。談及拍攝過程，柯震東透露許多動作場面需要依靠想像完成，現場並無實際特效，演員必須自行掌握力道與情緒轉換，對表演是一大挑戰。楊銘威則分享自己從閱讀劇本開始就被角色魅力吸引，實際拍攝後更感受到作品層次提升，對於作品能獲觀眾喜愛感到相當感謝。