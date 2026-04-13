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國民黨主席鄭麗文10日在中國北京會見中國領導人習近平，中國方面並隨後提出10項惠台政策，包括推動青年交流、恢復多城市直航、開放引進台灣影視作品等。對此，隨團訪中的國民黨副主席蕭旭岑今（13）日嚴正呼籲，希望民進黨政府不要和民眾作對，不應以意識形態卡住這些利多政策，這些都是和民眾利益切身相關的政策，應以民為念。針對中國提出的10項政策，蕭旭岑今上《千秋萬事》表示，希望民進黨不要阻擋，這都是跟民生、經濟切身相關的政策，不管是觀光旅遊，還有農漁產品，以及小額商品交易市場，還有影視業若能在中國播出，影響是很大的。蕭旭岑認為，國民黨恢復國共平台，不是為了政治或意識形態，而是為了老百姓的生計，回應台灣內部的利益和產業實際需求，中國願意在鄭習會後推出這樣的政策，真的希望民進黨不要阻擋。蕭旭岑更提到，中國導遊告訴他，台灣一年有18萬人到新疆旅遊，這麼高的數字！但到新疆的轉機時間就要花掉1天了，若能恢復直航，會直接影響到民眾的利益。蕭旭岑強調，如果陸委會和賴政府要用意識形態去卡這些政策，他當然覺得遺憾，但這也將是和民眾作對！蕭旭岑說，國民黨並非以一黨之私，也希望民進黨執政順利，這些利多政策也可以潤滑兩岸關係。若有民間、產業交流，何樂而不為？對執政黨來講也是百利而無一害。若執意要用政治框架來看，說這些是統戰、認知作戰、木馬屠城，這樣的政治語言已經不符合時代需要，也不符合民意需求，民進黨政府應以民為念，懸崖勒馬。