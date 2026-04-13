「聖嬰現象」訊號增強，且有提早發生的趨勢！氣象專家林得恩表示，今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率已超過60%，預計會持續到明年1月，這段期間「強颱」比例可能提高、台灣出現極端降雨的機率增加。
聖嬰現象訊號增強 且提早發生
林得恩透過「林老師氣象站」粉專指出，目前最新氣候預報模式模擬結果，去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，今年2月恢復為中性，預估將會延續至今年年中。
不過曾今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率超過60%，一直到8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經接近90%，10、11、12月達到巔峰；且至少會再持續到明年的1月。
聖嬰現象有何影響？颱風變強、極端降雨增多
林得恩說明，聖嬰現象發生時，颱風生成位置偏東、偏南，雖然直接侵襲台灣的數量不一定會增加，但因為發展路徑較長，強颱比例跟著上升，秋颱活動延後可能性也會增大；夏季時，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多，隔年也有春雨偏多的紀錄。
此外，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，而發生的機率也約在6成左右。
🟡聖嬰現象是什麼？
中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。
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林得恩透過「林老師氣象站」粉專指出，目前最新氣候預報模式模擬結果，去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，今年2月恢復為中性，預估將會延續至今年年中。
不過曾今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率超過60%，一直到8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經接近90%，10、11、12月達到巔峰；且至少會再持續到明年的1月。
林得恩說明，聖嬰現象發生時，颱風生成位置偏東、偏南，雖然直接侵襲台灣的數量不一定會增加，但因為發展路徑較長，強颱比例跟著上升，秋颱活動延後可能性也會增大；夏季時，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多，隔年也有春雨偏多的紀錄。
此外，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，而發生的機率也約在6成左右。
中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。