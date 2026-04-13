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「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」原本預計7月上路，希望寵物用藥合法化管理，避免人藥濫用。正面表列701項人藥須先經藥商登錄方可供動物用，但目前登錄進度落後、不到3成，引發獸醫界、飼主及動保團體擔心毛小孩醫療斷鏈。農業部防檢署10日邀集衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會等單位，召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議後，宣布暫緩實施。對此，立法院長韓國瑜今（13）日發聲表示，「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險。」韓國瑜臉書發文表示，在朝野氣氛緊繃、政治對抗持續升溫的當下，政治攻防或許佔據了媒體焦點，但在喧囂之外，那些與民生息息相關的法規制度，才是我們真正不能停下的腳步。我們今天能使用的許多藥物與疫苗，背後都建立在動物實驗的基礎上。也因此，當動物本身需要被醫療照護時，我們在意的，其實很單純，牠們能不能在需要的時候，被即時救治。韓國瑜表示，原定於7月1日上路的《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，因配套措施不足、採購流程繁瑣，引發獸醫界、飼主與動保團體的廣泛疑慮。新制要求，人用藥品需先登錄為「動保藥品」，藥商才能供應給獸醫院。若未完成登錄，獸醫師便無法在診所預先備藥。原先在品項清單裡面的701項，有超過八成藥品仍未登錄，在現行條件下，短時間全面到位的難度想當高，恐造成用藥的空窗期。這樣的制度設計，確實可能在臨床現場與實際需求之間產生落差，當動物需要即時用藥時，獸醫師卻無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間。韓國瑜指出，在各界持續反映下，相關單位已宣布暫緩實施，並承諾重新檢討配套措施。但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。醫療現場講求的是即時性與可近性，而不只是制度上的完整性。若制度設計無法回應臨床現實，即使立意良善，也可能在實務上產生新的風險。我們今天能安心使用的藥物與疫苗，多半建立在動物實驗的基礎上。韓國瑜續指，正因如此，當動物成為需要被醫療照護的一方時，更應確保制度不會反過來限制其獲得即時治療的機會。寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險。