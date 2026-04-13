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▲路透照中的楊冪只畫了淡妝，看起來和符合當時的年代感。（圖／微博@子衿ul）

▲周迅在《如懿傳》中演少女也被罵過。（圖／微博@如懿傳）

▲劉曉慶（左）75歲了還演20多歲的少女，更讓觀眾無法接受。（圖／微博＠上海灘螞蟻哥）

39歲中國女星楊冪近日官宣主演歷史劇《江山大同》，引發討論。據悉，楊冪在劇中將一人分飾兩角，角色年齡跨度從15歲演到49歲，挑戰性極高，卻也引發觀眾反彈，認為楊冪的年紀已不適合演少女。近日現場路透照曝光，楊冪畫著淡妝神情略顯憔悴，眼角細紋也藏不住，更被觀眾無情吐槽「這是誰家的老奶奶？」楊冪在《江山大同》中，一人分飾馮娷、馮湮兒姑侄兩角，演繹北燕亡國孤女到北魏掌權馮太后的34年傳奇人生，等於她要一路從少女演到太后。雖然楊冪的演技外界有目共睹，但大家對於她還要扮演15歲未成年少女一事還是頗為反彈，認為少女時期難道不能用其他新人演員嗎？而從近日現場曝光的路透照來看，楊冪已投入拍攝，只見她親自還原鮮卑族宮女妝造，只畫了一點淡妝就開拍，氣色略顯不佳，更沒有少女靈動的氣質，讓網友看了都無情狠酸，「小心變成下一個周迅」、「楊冪面部平整度真的不行」、「這是誰家的老奶奶」、「眼角細紋都跑出來了」、「你說是演老嬤嬤我都信」。不過也有粉絲認為，只要楊冪演得出少女感，就不會影響角色，畢竟劇組後製還可以幫她磨皮、加入美肌，看起來一定會比路透拍的還要年輕，「正式播出應該會修修圖美化一下，嫩一點」、「很美呀評論區在罵什麼？」、「造型挺還原啊，期待播出效果」。其實除了楊冪外，很多中國女演員都躲不過上了年紀還要演少女的考驗。例如影后周迅，她44歲拍《如懿傳》時，前期就必須演出16歲的閨閣少女，當時也被許多觀眾吐槽過實在讓人出戲。至於75歲的劉曉慶更誇張，她拍短劇《錦繡安然》時，還硬是演20多歲少女，更與46歲男星有吻戲，讓觀眾也直呼真的看不下去。