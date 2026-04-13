電視台TVBS近日人事調整引發風波，其中資深主播吳安琪證實離開主播台，謝向榮、方念華傳出被列入「留校察看」，外界持續關注，對此今（13）日稍早TVBS發出437字聲明，「關於方念華與謝向榮主播所謂相關人事異動報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。」
TVBS稍早發布聲明，說明公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間，「公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。」
至於方念華與謝向榮去向？TVBS也表示，所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實，公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛；而吳安琪已親自對外說明，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程，「為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。」
🔺TVBS主播人事異動與經營權變動傳聞說明
針對近期部分報導與市場傳言，TVBS說明如下：關於方念華與謝向榮主播所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。
另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。
因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。
在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。
公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。
TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。
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至於方念華與謝向榮去向？TVBS也表示，所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實，公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛；而吳安琪已親自對外說明，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程，「為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。」
針對近期部分報導與市場傳言，TVBS說明如下：關於方念華與謝向榮主播所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。
另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。
因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。
在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。
公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。
TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。