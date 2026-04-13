「關於方念華與謝向榮主播所謂相關人事異動報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。」

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▲謝向榮（如圖）是TVBS當家男主播。（圖／翻攝自TVBS官網）

▲吳安琪（如圖）遭TVBS裁撤。（圖／翻攝自TVBS官網）

電視台TVBS近日人事調整引發風波，其中資深主播吳安琪證實離開主播台，謝向榮、方念華傳出被列入「留校察看」，外界持續關注，對此今（13）日稍早TVBS發出437字聲明，TVBS稍早發布聲明，說明公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間，「公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。」至於方念華與謝向榮去向？TVBS也表示，所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實，公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛；而吳安琪已親自對外說明，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程，「為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。」