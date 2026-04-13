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▲道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會將佐佐木調往牛棚，球隊仍選擇持續讓他留在先發輪值，背後也牽動日本市場與長期布局考量。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）本季重新定位回先發輪值，卻用一份讓外界頭痛的開季成績單回報球迷的期待、開季3場先發吞下2敗、控球問題從熱身賽燒到例行賽，始終未能得到真正的修正。道奇今（12）2：5敗給遊騎兵後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖明確表示「佐佐木不會進牛棚」，但外界圍繞一個核心問題的討論已越來越難以壓制，本季首戰對守護者，佐佐木先發4局被敲4安打、失1分，有4次三振、2次保送，共用78球，雖然道奇最終落敗讓他吞下敗投，但賽後羅伯茲認為這是一場看到正面訊息的內容。第二戰對國民，佐佐木先發5局被敲5安打、失6分，有5次三振、3次保送，挨了兩支全壘打，是他來到大聯盟後單場失分最多的一戰。由於道奇最終逆轉，他才逃過敗投。第三場則是本文稿所依據的今日遊騎兵之戰，主投4局、被敲5支安打、6次三振、5次保送，吞下本季第2敗。累計前兩場出賽，他的防禦率就已高達7.00。控球不穩的問題，從春訓到例行賽，一場比一場更為嚴重。外界評論佐佐木時，最常提到「控球不好」，但羅伯茲賽後的解讀更精準。他指出佐佐木的問題不只是技術層面的準星失靈，而是心態上過度追求邊角精準，導致在球數有利、應該正面對決的情況下，反而投出四壞球讓打者白白上壘。佐佐木自己也坦承：「其實，我沒有自信，老實說，我是那個最不安的人。即便在賽前牛棚時，都沒有把握自己可以投得很好。」一名先發投手在開投前就缺乏信心，對道奇的先發輪值規劃而言，是更令人憂慮的訊號。由於佐佐木朗希赴美時未滿25歲，按照大聯盟國際自由球員規定只能簽小聯盟合約，道奇最終以650萬美元（約新台幣2億1000萬元）的簽約金取得他，其中25%作為轉讓金支付給前東家千葉羅德。去年（2025年）整個例行賽，佐佐木朗希領的是大聯盟底薪76萬美元，從財務角度來看，道奇用一個極低的成本取得他，並擁有長達6年的球員控制權。相較之下，如果佐佐木多等2年再旅美，他滿25歲後就能不受小聯盟合約限制，有機會爭取接近山本由伸12年3.25億美元（約新台幣107億元）等級的大約。他選擇提早來美，等於是用未來可能的百億大約，換取更早開始的大聯盟旅程，這個決定對道奇來說，是一場成本極低的賭注。即使佐佐木在熱身賽表現大走鐘，羅伯茲依舊掛保證讓他進入先發輪值，美媒《紐約郵報》點出道奇的盤算：「道奇其實有權將佐佐木朗希下放小聯盟，但不代表他們應該這麼做。當時佐佐木朗希選擇加盟道奇，不論球隊現在是否看好他，都應該給他一份基本禮遇，因為這將影響未來日本球員對這支球隊的看法。」換言之，道奇的耐心，不只是在等待一名投手的成長曲線，也是在維護球隊在日本球員市場的品牌信用。山本由伸、大谷翔平加上佐佐木朗希，三本柱帶來的商業價值、日本市場轉播版權與周邊效益，早已超越任何單一投手的戰績貢獻。