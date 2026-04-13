國民黨主席鄭麗文10日在中國北京會見中國領導人習近平，中國方面並隨後提出10項惠台政策，包括推動青年交流、恢復多城市直航、開放引進台灣影視作品等。對此，民進黨立委吳思瑤昨（12）日怒嗆，習近平的空心大禮包來了，台灣未受其利先受其害。

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針對中國提出的10項政策，吳思瑤昨發文質疑，國民黨已經淪為共產黨駐台支部，鄭麗文路線就是習近平意志，「假和平真投降」、「假惠台真害台」，鄭麗文只有個人之私、政黨算計而無國家大義，以讓渡主權、讓中華民國歸零的代價，換來高風險低誠信的「空心大禮包」，國民黨恐怕未見其利先受其害！

吳思瑤認為，中國空心大禮包是成年老梗，黔驢技窮還有市場？國共歷次交手，中方奉送的伴手禮都是換湯不換藥，此次習鄭會10大惠台方案也是老掉重彈，顯見中方要買通台灣的伎倆已近乎黔驢技窮。另外，毫不掩飾的介選本質，台灣人豈會不識？鄭麗文一再預告習鄭會將是選舉利多，顯見共產黨以惠台措施力助國民黨，毫不避諱公然介選。年底大選將淪為台灣價值與共產威權的對決，台灣社會應全力集體反中介選，反制外力干預民主。

吳思瑤更提到，除了介選，中共更企圖長臂管轄，架空台灣公權力，介入台灣內政。國共交換的從金廈共用機場以及金馬4通、客運直航、漁業管理、農產品及食品檢驗、觀光開放等事項，都跳過政府公權力，不只毫無法治基礎，更暗藏製造國安破口的禍心，絕不是中方說了算。10項惠台措施不過是換湯不換藥的老戲重唱，況且以中國說翻臉就翻臉，「今天開放明天封鎖」的黑紀錄，台灣社會及產業已有抗體，不會再輕信買單。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...