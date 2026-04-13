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▲TVBS爆出大裁員、經營權動搖消息。（圖／TVBS提供）

▲辜仲諒（如圖）傳出有意收購TVBS。（圖／翻攝畫面）

表示公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃

TVBS近日爆出大裁員、經營權動搖消息，如今中信金大股東辜仲諒傳出有意收購TVBS，富邦集團董事長蔡明忠、台鋼集團董事長王炯棻也都虎視眈眈，TVBS下一步動向及財務狀況備受關注。不過今（13）日稍早，中信金公開聲明「與本公司無關，無法評論」，富邦集團傳出沒能奪下優先議約權，王炯棻則強調子虛烏有。市場盛傳辜仲諒有意出手收購TVBS，還與TVBS大股東、宏達電董事長王雪紅家族簽署MOU，進入優先議約階段，對此，中信金回應10字：「與本公司無關、無法評論」，辜仲諒友人也代為否認相關傳聞「絕無此事。」於此同時，近年併購入主多家公司的富邦集團、台鋼集團、，似乎也對TVBS極大興趣，知情人士指出，在競價之後TVBS由中信金暫時領先並簽下MOU，而台鋼集團董事長王炯棻也回應強調並無規劃，消息是子虛烏有。對於種種外界揣測，TVBS今上午9時許，對外發出聲明，，本月15日將對外說明下一階段的重要發展計劃，包含新項目啟動與國際合作布局，外界敬請期待。