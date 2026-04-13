TVBS近日爆出大裁員、經營權動搖消息，如今中信金大股東辜仲諒傳出有意收購TVBS，富邦集團董事長蔡明忠、台鋼集團董事長王炯棻也都虎視眈眈，TVBS下一步動向及財務狀況備受關注。不過今（13）日稍早，中信金公開聲明「與本公司無關，無法評論」，富邦集團傳出沒能奪下優先議約權，王炯棻則強調子虛烏有。
市場盛傳辜仲諒有意出手收購TVBS，還與TVBS大股東、宏達電董事長王雪紅家族簽署MOU，進入優先議約階段，對此，中信金回應10字：「與本公司無關、無法評論」，辜仲諒友人也代為否認相關傳聞「絕無此事。」
於此同時，近年併購入主多家公司的富邦集團、台鋼集團、，似乎也對TVBS極大興趣，知情人士指出，在競價之後TVBS由中信金暫時領先並簽下MOU，而台鋼集團董事長王炯棻也回應強調並無規劃，消息是子虛烏有。
對於種種外界揣測，TVBS今上午9時許，對外發出聲明，表示公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃，本月15日將對外說明下一階段的重要發展計劃，包含新項目啟動與國際合作布局，外界敬請期待。
🔺TVBS主播人事異動與經營權變動傳聞說明
針對近期部分報導與市場傳言，TVBS說明如下：關於方念華與謝向榮主播所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。
另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。
因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。
在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。
公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。
TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。
我是廣告 請繼續往下閱讀
於此同時，近年併購入主多家公司的富邦集團、台鋼集團、，似乎也對TVBS極大興趣，知情人士指出，在競價之後TVBS由中信金暫時領先並簽下MOU，而台鋼集團董事長王炯棻也回應強調並無規劃，消息是子虛烏有。
🔺TVBS主播人事異動與經營權變動傳聞說明
針對近期部分報導與市場傳言，TVBS說明如下：關於方念華與謝向榮主播所謂「相關人事異動」報導內容，不屬實。公司在此，正式予以澄清，並無此事，並呼籲外界停止轉述或擴散未經查證之訊息，勿以訛傳訛。
另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。
因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。
在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。
公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。
TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。