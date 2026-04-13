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IC設計大廠聯發科（2454）10日公布3月營收為新台幣632.19億元，月增62.3%、年增12.9%，創下歷史單月新高紀錄，帶動今（13）日台北股市震盪之際，股價逆勢抗跌，最高一度至1665元，漲幅逾5.7%。聯發科公告今年3月營收632.19億元，月增62.3%、年增12.9%，創下歷史單月新高；第1季營收為新台幣1491.5億元，季減0.7%、年減2.71%。聯發科先前預估，以美元兌新台匯率1比31.2計算，第1季季營收將介於1412億元至1502億元，實際成績符合原先財測高標。由於2月營收基期偏低，加上3月工作天數增加，以及客戶提前備貨的影響，帶動聯發科3月營收出現明顯成長。聯發科先前已對今年出貨展望轉趨審慎，主因來自記憶體與關鍵零組件價格上揚，但隨著Android陣營手機品牌縮減新品推出規模，外資預期，聯發科第2季智慧手機業務營收將季減逾10%，且目前對下半年需求能見度仍偏低迷。聯發科營收繳交亮眼成績，帶動今日股價逆勢走高，以1645元盤上開出，站上1600元，隨後一路走高，最高衝至1665元、上漲逾5%，隨後漲幅穩定在4%左右。