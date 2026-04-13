我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小姐不熙娣》重現世紀大合體，小S（左起）、林志玲、蔡康永睽違10年同框，林志玲坦言：「想被小S罵！」（圖／東森綜合台提供）

首度登場不熙娣 林志玲為小S而來

小S幽默回擊 經典互動風格回歸

東森綜合節目《小姐不熙娣》近期話題不斷，繼「康熙」經典元素回歸後再度推出重量級來賓，邀請到林志玲驚喜現身，適逢《康熙來了》停播滿10年，此次更集結蔡康永、小S（徐熙娣）與林志玲3人同台，被外界視為「康、熙、玲」世紀合體，節目錄影現場氣氛瞬間回到過去巔峰時期，熟悉的互動與節奏，讓不少人直呼彷彿重返經典綜藝年代。林志玲甚至在節目上含淚力挺小S，直言：「想哭、想笑我們都在！」讓小S不禁淚崩。適逢《康熙來了》停播滿10年，林志玲此次首度受邀參與《小姐不熙娣》錄製，她坦言接下邀約的最大原因，就是希望親自見到小S，節目一開始她便流露出真摯情感，語氣溫柔且帶著感性，讓現場氣氛逐漸轉為溫暖，對於2人過去在節目中的互動與鬥嘴，她也強調那是因為彼此之間有著深厚情誼。在節目中，林志玲談到小S姊姊大S過世後這一年的經歷時一度哽咽落淚，她真誠表示小S能夠再次站上舞台並不容易，並用溫柔語氣鼓勵：「這段傷痛也許會一直存在，但妳還是走到我們面前了。無論想哭還是想笑，我們都會陪著妳。」這番話不僅讓小S動容，也讓現場來賓與工作人員氣氛瞬間凝結，瀰漫濃厚情感。面對林志玲的感性發言，小S依舊維持一貫幽默與犀利風格，立刻開玩笑回應：「為什麼要在觀眾面前哭？」還笑說如果自己之後提問太犀利，會被誤會太狠心。林志玲則順勢接話，笑稱其實很懷念過去被小S吐槽的時光，甚至主動要求「再被罵一次」，2人一來一往的互動，成功重現當年節目的經典化學反應。隨著節目片段曝光，此次「康、熙、玲」合體引發高度期待，也讓觀眾對完整內容更加關注，《小姐不熙娣》回歸特輯預計於4月播出，節目將延續熟悉的訪談風格與情感張力，帶來笑中帶淚的內容。對許多觀眾而言，能夠看到小S與蔡康永再度搭檔跟林志玲鬥嘴，不僅僅一場綜藝節目，更是一段共同的青春記憶。